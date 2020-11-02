Лидс - Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Победитель ворвется в лидирующую группу

  • 02.11.2020 09:50
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Лидс - Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
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Наверняка самый интересный матч для нейтрального болельщика в понедельник состоится на стадионе «Эллан Роуд», где местный Лидс Юнайтед примет Лестер Сити. Обе команды находятся в первой половине турнирной таблицы Английской преьмер-лиги и демонстрируют интересную атакующую модель игры, из-за чего наблюдать за их матчами одно удовольствие.

Лидс Юнайтед

Тактический гений Марсело Бьелсы мощно стартовал в дебютном сезоне в рамках АПЛ, на данный момент его подопечные занимают девятое место в турнирной таблице и имеют в активе десять очков. При аргентинском коуче отлично чувствует себя Бэмфорд, нападающий уже успел наколотить шесть голов и отдать одну голевую передачу, а все благодаря удивительной атакующей схеме тренера. Но и она не без греха, часто «Лидс» пропускает там, где это не обязательно, лишь в двух встречах нынешнего сезона в матче с участием «Юнайтед» было забито менее трех голов.

В прошлом туре «павлины» на выезде сражались против «Астон Виллы». Бирмингемцы подходили к противостоянию с идеальной статистикой: четыре победы в четырех сыгранных матчах. «Лидс» в обоих таймах контролировал мяч большую часть времени, однако если в первой половине игры хозяева были лучше в атаке, то во второй сорокапятиминутке именно подопечные Бьелсы делали результат и он оказался положительным для гостей. Настоящий праздник устроил вышеупомянутый Бэмфорд, который оформил хет-трик в ворота «Астон Виллы», а вот хозяева ни разу не смогли поразить владения Месье. Итоговый счет – 3:0 в пользу «Лидса» и первое поражение бирмингемского клуба в нынешнем розыгрыше АПЛ. 

Лестер Сити

«Лисы» в нынешнем сезоне явно целятся на очередное попадание в зону Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команде не удалось зацепиться за лидирующую четверку из-за провального окончания чемпионата, однако старт этого сезона более благоприятный и дает надежды болельщикам на то, что их любимцы добьются желаемого результата. Под руководством Брендана Роджерса в нынешнем сезоне «Лестер Сити» показывает уверенную игру, лишь дважды команда оступилась, поражения были от «Вест Хэма» и «Астон Виллы», причем последние были на пике своей формы, а вот с «молотобойцами» игру провалили сами «синие».

В прошлом туре «лисы» сражались против «Арсенала». Выездная игра могла обернуться третьим поражением кряду, однако Роджерс сделал выводы и смог переиграть Артету на его поле благодаря великолепному забегу Джейми Варди в конце игры, именно он и отправил мяч в сетку ворот, обеспечив «Лестеру» минимальную победу.

Личные встречи команд

За последние пять матчей «Лидсу» удалось лишь раз переиграть «Лестер», при этом «лисы» побеждали «павлинов» дважды, а также два раза была зафиксирована ничья. Отметим, что подопечные Брендана Роджерса выиграли последние три выездных матча в рамках АПЛ.

Ориентировочные составы команд

Лидс Юнайтед: Месье, Даллас, Кох, Эйлинг, Алиоски, Кошта, Клих, Шеклтон, Харрисон, Родриго, Бэмфорд.

Лестер Сити: Шмейхель, Фофана, Эванс, Фукс, Олбрайтон, Тилеманс, Менди, Джастин, Прат, Мэддисон, Варди.

Прогноз на противостояние

Учитывая великолепную игру в атаке обеих оппонентов, мы считаем, что оптимальным вариантом для ставки будет позиция – обе команды забьют с коэффициентом 1.64. Также неплохо смотрится позиция – тотал больше 2.5 с котировкой 1.76.

 

2 ноября, понедельник

«Лидс» - «Лестер»
Лидс. «Элланд Роуд». Начало - в 22:00
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Прогноз Sport.ua — 2:2
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Источник — Sport.ua

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