«Лестер» одержал разгромную выездную победу над «Лидсом» в матче седьмого тура АПЛ. Встреча закончилась со счетом 4:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Юри Тилеманс (Лестер Сити).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер Сити).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Стюарт Даллас (Лидс).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Лестер Сити).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер Сити).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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