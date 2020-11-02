Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1. Видео гола и обзор матча

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на выезде минимально обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0).
События матча
|69'
|ГОЛ ! С пенальти забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал).
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Источник — Sport.ua
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