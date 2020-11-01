Старт «Манчестер Юнайтед» в сезоне АПЛ можно назвать неудачным. После пяти сыгранных матчей у команды всего две победы, 7 набранных очков и 15-е место в таблице. А после недавнего поражения от «Тоттенхэма» со счетом 1:6 даже заговорили о возможном увольнении наставника Оле-Гуннара Сульшера.
Благо для тренера, МЮ на этой неделе исправился и в Лиге чемпионов разгромил «Лейпциг» 5:0, поэтому команда в неплохом настроении подходит к битве с «Арсеналом».
Лондонская команда стартовала немногим лучше, имея 9 пунктов после 6-ти проведенных поединков АПЛ. В двух последних встречах «Арсенал» дважды проиграл, не забив при этом ни одного гола. Зато перед игрой с «Манчестер Юнайтед» наставник «Арсенала» Микель Артета дал основным футболистам отдых, выпустив резервный состав на игру Лиги Европы, где лондонцы спокойно выиграли 3:0.
Артета сможет рассчитывать почти на всех игроков основы, кроме травмированного Давида Луиса. А вот у МЮ не сыграет дисквалифицированный Антони Марсьяль, а также Алекс Теллес, у которого коронавирус.
1 ноября, воскресенье
|МЮ - «Арсенал»
|Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». Начало - в 18:30
|Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports
|Прогноз Sport.ua — 2:1
Источник — Sport.ua
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