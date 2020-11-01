Манчестер Юнайтед - Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Битва топ-команд, которые неудачно начали сезон

  • 01.11.2020 00:35
  • 36 просмотров
  • 0 комментариев
Манчестер Юнайтед - Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Skysports.com

Старт «Манчестер Юнайтед» в сезоне АПЛ можно назвать неудачным. После пяти сыгранных матчей у команды всего две победы, 7 набранных очков и 15-е место в таблице. А после недавнего поражения от «Тоттенхэма» со счетом 1:6 даже заговорили о возможном увольнении наставника Оле-Гуннара Сульшера.

Благо для тренера, МЮ на этой неделе исправился и в Лиге чемпионов разгромил «Лейпциг» 5:0, поэтому команда в неплохом настроении подходит к битве с «Арсеналом».

Лондонская команда стартовала немногим лучше, имея 9 пунктов после 6-ти проведенных поединков АПЛ. В двух последних встречах «Арсенал» дважды проиграл, не забив при этом ни одного гола. Зато перед игрой с «Манчестер Юнайтед» наставник «Арсенала» Микель Артета дал основным футболистам отдых, выпустив резервный состав на игру Лиги Европы, где лондонцы спокойно выиграли 3:0.

Артета сможет рассчитывать почти на всех игроков основы, кроме травмированного Давида Луиса. А вот у МЮ не сыграет дисквалифицированный Антони Марсьяль, а также Алекс Теллес, у которого коронавирус.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

1 ноября, воскресенье

МЮ - «Арсенал»
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». Начало - в 18:30
Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 2:1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности