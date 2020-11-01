Гол Обамеянга принес Арсеналу победу над Манчестер Юнайтед

Битва грандов английского футбола прошла 1 ноября в рамках 7-го тура АПЛ.

Гол Обамеянга с пенальти принес «Арсеналу» победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0). Лондонская команда впервые виграла на «Олд Траффорд» с сентября 2006 года.

«Канониры» набрали 12 очков и поднялись на 8-е место в АПЛ, «МЮ» с 7-ю очками находится аж на 15-й строчке.

АПЛ. 7-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» – 0:1

Гол: Обамеянг, 69 (пенальти).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба, Фред (Матич, 62), Бруну Фернандеш (ван де Бек, 75), Мактоминэй, Рэшфорд, Гринвуд (Кавани, 75).

«Арсенал»: Лено, Бельерин, Тирни, Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Эль-Нени, Партей, Сака, Виллиан (Мэйтланд-Найлс, 86), Ляказетт (Нкетиа, 76), Обамеянг (Мустафи, 87).

Предупреждения: Фред, 22. Холдинг, 25. Габриэл Магальяйнс, 27. Гринвуд, 71. Обамеянг, 87. Магуайр, 90+4.

Судья: Дин (Англия).

Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

Турнирная таблица Премьер-лиги