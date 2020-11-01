7-й тур
Ман Юнайтед
0 : 1
Арсенал
01.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Гол Обамеянга принес Арсеналу победу над Манчестер Юнайтед

«МЮ» с 7-ю очками находится аж на 15-й строчке Английской Премьер-лиги

  • 01.11.2020 20:23
  • 862 просмотра
  • 5 комментариев
Гол Обамеянга принес Арсеналу победу над Манчестер Юнайтед
© EPL

Битва грандов английского футбола прошла 1 ноября в рамках 7-го тура АПЛ.

Гол Обамеянга с пенальти принес «Арсеналу» победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0). Лондонская команда впервые виграла на «Олд Траффорд» с сентября 2006 года.

«Канониры» набрали 12 очков и поднялись на 8-е место в АПЛ, «МЮ» с 7-ю очками находится аж на 15-й строчке.

АПЛ. 7-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» – 0:1

Гол: Обамеянг, 69 (пенальти).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба, Фред (Матич, 62), Бруну Фернандеш (ван де Бек, 75), Мактоминэй, Рэшфорд, Гринвуд (Кавани, 75).

«Арсенал»: Лено, Бельерин, Тирни, Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Эль-Нени, Партей, Сака, Виллиан (Мэйтланд-Найлс, 86), Ляказетт (Нкетиа, 76), Обамеянг (Мустафи, 87).

Предупреждения: Фред, 22. Холдинг, 25. Габриэл Магальяйнс, 27. Гринвуд, 71. Обамеянг, 87. Магуайр, 90+4.

Судья: Дин (Англия).

Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 21:53
    0
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 01.11.2020 21:51
    0
    Cruyff, 01.11.2020 21:01
    Артеті бал, Сульшеру черговий пас
    Чому черговий? В ЛЧ у них все гуд!
    Ссылка
    Cruyff
      Cruyff, 01.11.2020 21:01
    +1
    Артеті бал, Сульшеру черговий пас
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 01.11.2020 20:40
    0
    Pol Chopa, 01.11.2020 20:37
    Арсеналу повезло,*Мухамед резал в свои ворота,но голова вратаря осталась на месте*
    Арсеналу повезло,*Мухамед резал в свои ворота,но голова вратаря осталась на месте* а если серьезно то Арсенал смотрелся лучше.
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 01.11.2020 20:37
    0
    Арсеналу повезло,*Мухамед резал в свои ворота,но голова вратаря осталась на месте*
    Ссылка
    Cruyff
      Cruyff, 01.11.2020 21:01
    +1
    Артеті бал, Сульшеру черговий пас
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 21:53
    0
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 01.11.2020 21:51
    0
    Cruyff, 01.11.2020 21:01
    Артеті бал, Сульшеру черговий пас
    Чому черговий? В ЛЧ у них все гуд!
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 01.11.2020 20:40
    0
    Pol Chopa, 01.11.2020 20:37
    Арсеналу повезло,*Мухамед резал в свои ворота,но голова вратаря осталась на месте*
    Арсеналу повезло,*Мухамед резал в свои ворота,но голова вратаря осталась на месте* а если серьезно то Арсенал смотрелся лучше.
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 01.11.2020 20:37
    0
    Арсеналу повезло,*Мухамед резал в свои ворота,но голова вратаря осталась на месте*
    Ссылка
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