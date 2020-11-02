Чарльстон. Бондаренко вышла в финал квалификации

Сегодня Катерина Бондаренко в полуфинале квалификации грунтового турнира ITF в Чарльстоне (США) встречалась с шестой сеяной японкой Майо Хиби. Украинка одержала победу в двух сетах.
Квалификация. Полуфинал
Катерина Бондаренко (Украина) – Майо Хиби (Япония) – 6:4, 6:4
В финале квалификации украинка сыграет с 12-м номером посева, Мари Бенуа из Бельгии.
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Источник — Sport.ua
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