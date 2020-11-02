Львов определился, кто будет руководить командой после победы над Ворсклой

Исполняющий обязанности главного тренера «Львова» Виталий Шумский рассказал, что помогло его подопечным отпраздновать первую победу в чемпионате УПЛ над одним из лидеров – «Ворсклой» (1:0).

«С определением стартового состава особых сложностей не было, поскольку все ведущие игроки были в строю. Разве что вчера еще раз посмотрели в деле наших новичков - Эрнеста и Владимира Якимца в поединке молодежных составов, где они сыграв тайм, произвели хорошее впечатление. Не подвели новички и сегодня, когда вышли на замену во второй 45-минутке.

При подготовке к поединку мы скрупулезно проанализировали четыре последних матча полтавчан, которые запомнились молниеносными выходами в контратаку. Поэтому важно было не оголять тылы, четко действовать при забеганиях соперника. Считаю, что ребята справились с поставленной задачей, порадовали игровой дисциплиной и наиграли на победу. Ведь во втором тайме мы не реализовали еще несколько голевых моментов. Впрочем, последнее слово могло быть за «Ворсклой», однако наш вратарь Орест Костик парировал пенальти.

На мой взгляд, ничейный итог был бы несправедливым для нашей команды. Многие эксперты почему-то назвали эту победу сенсационной. Я так не считаю, подопечные просто доказали, что умеют играть в футбол, умеют держать удар. Записав в свой актив первую победу, уверен, мы сделали отличный подарок президенту ФК «Львов» Богдану Копытко, у которого сегодня день рождения. После матча мне сообщили, что я буду исполнять обязанности главного тренера и в следующем календарном матче - с «Александрией». Завтра выходной не запланирован, будут восстановительные процедуры, а во вторник начнем подготовку к очередному испытанию. Тем более, что уже в четверг собираемся выезжать в Александрию на своем клубном автобусе», – сказал Шумский.

Матч девятого тура чемпионата УПЛ «Александрия» - «Львов» состоится 7 ноября.

Напомним, Виталий Шумский был назван лучшим тренером 8-го тура УПЛ.