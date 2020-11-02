Виталий Шумский – лучший тренер 8-го тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу признало Виталия Шумского лучшим тренером 8-го тура УПЛ.
Под его руководством «Львов» одержал минимальную победу над «Ворсклой» (1:0).
Шумский получил 4,6 балла из 5 возможных.
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Источник — УПЛ
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