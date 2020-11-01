Чемпионат Англии. Эвертон проиграл Ньюкаслу

Сегодня «Ньюкасл» в седьмом туре АПЛ дома обыграл «Эвертон» со счетом 2:1. Для подопечных Карло Анчелотти это второе поражение подряд.

Несмотря на это, «Эвертон» пока что остается на втором месте в турнирной таблице с 13 баллами. «Ньюкасл» набрал 11 очков и поднялся на десятое место.

«Эвертон» - «Ньюкасл» - 2:1

Голы: Уилсон 56 (с пенальти), 84 – Калверт-Льюин 90+1

Ранее «Астон Вилла» дома проиграла «Саутгемптону» со счетом 3:4.