Чемпионат Англии. Эвертон проиграл Ньюкаслу

Сегодня «Ньюкасл» в седьмом туре АПЛ дома обыграл «Эвертон» со счетом 2:1. Для подопечных Карло Анчелотти это второе поражение подряд.
Несмотря на это, «Эвертон» пока что остается на втором месте в турнирной таблице с 13 баллами. «Ньюкасл» набрал 11 очков и поднялся на десятое место.
«Эвертон» - «Ньюкасл» - 2:1
Голы: Уилсон 56 (с пенальти), 84 – Калверт-Льюин 90+1
Ранее «Астон Вилла» дома проиграла «Саутгемптону» со счетом 3:4.
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Источник — Sport.ua
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