«Ньюкасл» в седьмом туре АПЛ дома обыграл «Эвертон» со счетом 2:1.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Калверт-Левин (Эвертон).
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
|56'
|ГОЛ ! С пенальти забил Каллум Вилсон (Ньюкасл).
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Источник — Sport.ua
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