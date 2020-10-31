Седьмой тур Английской премьер-лиги подарит болельщикам интересное противостояние между «Ньюкасл Юнайтед» и «Эвертоном», которое пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Несмотря на выездной статус именно «ириски» являются фаворитами в грядущем матче.

Ньюкасл Юнайтед

Назначение Стива Брюса в качестве нового тренера «сорок» расстроило некоторых фанатов еще в прошлом сезоне, это легко объясняется тем, что английский коуч специализируется на спасении аутсайдеров от вылетов в Чемпионшип, а с серьезными командами у Брюса никогда не получалось продуктивного сотрудничества. Еще больше раздражения вызывает владелец клуба, который старается избавиться от своего владения, будто это надоедливая игрушка, все это создает негативную обстановку в том числе в и раздевалке. На данный момент «Ньюкасл Юнайтед» располагается на четырнадцатом месте в турнирной таблице и имеет восемь очков. Отметим интереснейший факт, Андрю Кэрролл не забил ни единого гола после возвращения в команду.

В прошлом туре «сороки» на выезде противостояли «Вулверхэмптон Уондерерс». Команды показывали довольно симпатичную игру, но «волки» больше владели мячом и нанесли больше ударов, поэтому неудивительно, что именно они открыли счет, а автором гола стал Хименес. Лишь на предпоследней минуте основного времени встречи «Ньюкасл» смог спастись от поражения благодаря точному удару Мерфи.

Эвертон

Карло Анчелотти проводит великолепную работу на посту главного тренера «Эвертона», под его руководством мерсесайдцы поднялись на первое место в турнирной таблице и на данный момент имеют тринадцать очков в активе. Более того, старт нынешнего сезона стал лучшим в истории с того момента, как «синие» последний раз становились чемпионами Англии. Отдельно следует отметить Доминика Кальверт-Льюина, британский форвард смог наколотить семь мячей в восьми последних матчах в рамках АПЛ.

В прошлом туре «Эвертон» на выезде играл против «Саутгемптона». В том противостоянии «ирисок» будто подменили, команда впервые проиграли свой матч и вообще по ходу встречи смотрелись блеклой тенью самих себя, к тому же, «синих» деморализовали быстрые голы от «святых», которые сделали счет 2:0 уже к тридцать пятой минуте. Отметим, что счет таким и остался до финального свистка.

Личные встречи команд

За последние шесть матчей «Ньюкасл Юнайтед» лишь раз смог переиграть «Эвертон», а вот «ириски» смогли добыть победу трижды и дважды команды завершили встречу с ничейным счетом.

Ориентировочные составы команд

Ньюкасл Юнайтед: Дарлоу, Мерфи, Шер, Ласселлс, Фернандес, Люис, Хендрик, Лонгстафф, Хайден, Сент-Максимен, Уилсон.

Эвертон: Пикфорд, Годфрей, Мина, Кин, Нкунку, Докоре, Аллан, Гомиш, Ивоби, Бернард, Кальверт-Люин.

Прогноз на противостояние

Букмекерские конторы ставят на гостей, но мы отметили интересную статистику, «Эвертон» пропускает минимум два гола в последних трех матчах, а «Ньюкасл» пропускает по два гола в течение последних шести домашних встречах. Более того, в последних четырех матчах между этими соперниками неизменно забивали оба коллектива, а потому нашей ставкой будет позиция – обе команды забьют.

1 ноября, воскресенье