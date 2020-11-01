Астон Вилла отыграла 3 мяча, проигрывая Саутгемтону 0:4

В поединке 7-го тура чемпионата Англии по футболу «Саутгемптон» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счетом 4:3.
«Астон Вилла» — «Саутгемптон» — 3:4
Голы: Мингз, 62, Уоткинс, 90, с пенальти, Грилиш, 90 — Вестергор, 20, Уорд-Проуз, 33, 45, Ингз, 58
«Астон Вилла»: Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт, Кэш (Аль-Мухаммади, 67), Грилиш, Макгинн, Баркли, Дуглас Луис, Траоре (Трезеге, 29), Уоткинс.
«Саутгемптон»: Маккарти, Беднарек (Стивенс, 46), Уокер-Питерс, Бертран (Диалло, 79), Вестергор, Армстронг, Ромеу, Уорд-Проуз, Уолкотт, Ингз (Лонг, 85), Адамс.
Предупреждения: Уорд-Проуз (12), Кэш (43), Диалло (90).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Астон Вилла).
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Тайрон Мингс (Астон Вилла).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингз (Саутгемптон).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Янник Вестергор (Саутгемптон).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Янник Вестергор (Саутгемптон).
Источник — ФК Кристалл Херсон
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