7-й тур
Астон Вилла
3 : 4
Саутгемптон
01.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Астон Вилла отыграла 3 мяча, проигрывая Саутгемтону 0:4

Но камбэк у хозяев все-таки не получился

  • 01.11.2020 15:58
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Астон Вилла отыграла 3 мяча, проигрывая Саутгемтону 0:4
© ФК Саутгемптон

В поединке 7-го тура чемпионата Англии по футболу «Саутгемптон» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счетом 4:3.

«Астон Вилла» — «Саутгемптон» — 3:4
Голы: Мингз, 62, Уоткинс, 90, с пенальти, Грилиш, 90 — Вестергор, 20, Уорд-Проуз, 33, 45, Ингз, 58

«Астон Вилла»: Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт, Кэш (Аль-Мухаммади, 67), Грилиш, Макгинн, Баркли, Дуглас Луис, Траоре (Трезеге, 29), Уоткинс.
«Саутгемптон»: Маккарти, Беднарек (Стивенс, 46), Уокер-Питерс, Бертран (Диалло, 79), Вестергор, Армстронг, Ромеу, Уорд-Проуз, Уолкотт, Ингз (Лонг, 85), Адамс.
Предупреждения: Уорд-Проуз (12), Кэш (43), Диалло (90).

 

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Астон Вилла).
90' ГОЛ ! С пенальти забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
62' ГОЛ ! Мяч забил Тайрон Мингс (Астон Вилла).
58' ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингз (Саутгемптон).
45' ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон).
33' ГОЛ ! Мяч забил Янник Вестергор (Саутгемптон).
20' ГОЛ ! Мяч забил Янник Вестергор (Саутгемптон).
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Источник — ФК Кристалл Херсон

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