В поединке 7-го тура чемпионата Англии по футболу «Саутгемптон» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счетом 4:3.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Астон Вилла).
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Тайрон Мингс (Астон Вилла).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингз (Саутгемптон).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Янник Вестергор (Саутгемптон).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Янник Вестергор (Саутгемптон).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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