В рамках седьмого тура Английской преьмер-лиги «Тоттенхэм Хоспур» на одноименном стадионе в Лондоне примет «Брайтон энд Хоув Альбион». Обе команды стараются играть в атакующий футбол и потому для нейтрального болельщика данное противостояние может оказаться очень интересным.

Тоттенхэм Хотспур

Подопечные Жозе Моуриньо после не самого лучшего завершения первого тура Английской премьер-лиги смогли найти необходимые средства для изменения подобного положения в команде, теперь коллектив не проигрывает уже пять матчей кряду во внутреннем чемпионате, имеет одиннадцать очков в активе и занимает седьмое место являясь одним из главных претендентов на зону еврокубков в АПЛ. Особенного упоминания заслуживают нападающие «шпор» - капитан команды Гарри Кейн и Сон Хен-Мин, англичанин забил пять голов и отдал восемь голевых передач, а его корейский коллега смог поразить ворота соперников восемь раз и дважды удачно ассистировал партнерам по команде. Интересный факт, «Тоттенхэм» имеет самое большое количество забитых голов в чемпионате на данный момент, за шесть туров лондонцы забили шестнадцать мячей.

В прошлом туре на выезде «Тоттенхэм Хотспур» противостоял «Бернли». Команды показали неплохой футбол, и иногда хозяевам удавалось даже перетянуть одеяло лидера на себя, однако победу с минимальным счетом отпраздновали подопечные Жозе Моуриньо благодаря голу Сон Хен-Мина во втором тайме. Добавим, что столичная команда проиграла лишь один матч из последних двенадцати.

Брайтон энд Хоув Альбион

Подопечные Грэма Поттера начали сезон очень успешно, коллектив смог разгромить «Ньюкасл Юнайтед», дважды без проблем преодолеть отборочные этапы в Кубке Лиги Англии, однако после этого «чайкам» не повезло с календарем, ведь им предстояло сразиться дважды с «Манчестер Юнайтед», как в АПЛ, так и в кубке, в обоих случаях «Брайтон» уступил. После чего в рамках Английской премьер-лиги «Эвертон» перестрелял подопечных Поттера с результатом 4:2. Когда «Альбион» играет с примерно равными командами, то он способен набирать очки, но, как мы видим, для грандов он все еще лакомый и легкий десерт.

В прошлом туре «чайки» сражались против «Вест Бромвича» на родном стадионе «Амекс». Два «Альбиона» продемонстрировали бескомпромиссную игру, первыми забили гости, правда получилось сделать это в свои ворота. Благодаря курьезу «Брайтон» лидировал практически весь матч, однако «дрозды» собралась силами и восстановили справедливость в конце матча. Таким образом, команды завершили встречу с результатом 1:1.

Личные встречи команд

За последние пять матчей «Тоттенхэм» смог переиграть «Брайтон» трижды, «чайки» праздновали викторию однажды и еще раз коллективы сыграли вничью. Отметим, что «шпоры» переиграли «Альбион» в последних пяти домашних матчах. При этом, «Брайтон» проиграл лишь в одном из последних десяти гостевых матчах в рамках АПЛ.

Ориентировочные составы команд

Тоттенхэм Хотспур: Льорис, Доэрти, Альдервейрелд, Дайер, Регулон, Сиссоко, Хойбьерг, Лукас, Ндомбеле, Сон Хен-Мин, Кейн.

Брайтон энд Хоув Альбион: Райан, Уэбстер, Велтман, Берн, Лемпти, Уайт, Биссума, Марч, Лаллана, Троссард, Мопе.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что хозяева смогут одолеть своих соперников и заработать очередные три очка, а потому нашей ставкой будет П1.

1 ноября, воскресенье