7-й тур
Тоттенхэм
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
01.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

После длительной засухи. Бэйл принес победу Тоттенхэму над Брайтоном

Форвард из Уэльса не забивал за лондонский клуб 7 лет и 166 дней!

  • 01.11.2020 23:25
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  • 1 комментарий
После длительной засухи. Бэйл принес победу Тоттенхэму над Брайтоном
© ФК Тоттенхэм. Гарет Бэйл

Еще один матч завершился 1 ноября в рамках 7-го тура АПЛ. Форвард из Уэльса Гарет Бэйл принес победу «Тоттенхэму» над «Брайтоном» (2:1).

Бэйл не забивал за «Тоттенхэм» 7 лет и 166 дней, а теперь отличился впервые после второго прихода в лондонский клуб! 

А вообще в последний раз Бэйл забивал в январе 2020 года, когда отметился за испанский «Реал» в кубковом матче против клуба «Унионистас».

В составе победителей также отличился Гарри Кейн. «Шпоры» набрали 14 очков и вышли на второе место АПЛ. Впереди только «Ливерпуль» (16 баллов).

АПЛ. 7-й тур

«Тоттенхэм»  «Брайтон»  2:1

Голы: Кейн, 13 (пенальти), Бэйл, 73 – Лемпти, 56.

«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти, Регилон, Сиссоко, Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле (Ло Сельсо, 64), Сон Хын Мин (Дэйвис, 85), Ламела (Бэйл, 70), Кейн.

«Брайтон»: Санчес, Фелтман, Берн, Уэбстер, Уайт, Лемпти (Макаллистер, 79), Гросс, Лаллана, Марч (Бернарду, 65), Биссума, Троссар (Уэлбек, 74).

Предупреждения: Ндомбеле, 7. Регилон, 39. Берн, 45+4.

Судья: Скотт.

Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 01.11.2020 23:36
    +1
    Блин такого еще не видел Грем Скот,(как натуральный СКОТ уперся рогом),все и ВАР и помошники все видели было нарушение,а он не захотел признавать свою явную ошибку.
    Зидан помог Мауру в том что посрался с Бейлом и Ригилоном,а они сегодня организовали очень важную победу Тотему.
    Сегодня наш засланец Ламела партачил часто не смотря на штангу,почему Маур его раньше не менял.
    Валидольный матч как зачастую у Тотема,но это же целая АПЛ.
    Р.С.Какая длительная засуха здесь через пару минут на поле,а общем после возвращения в Тотем через 23минуты на поле, короче с почином Г.Бейл.
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 01.11.2020 23:36
    +1
    Блин такого еще не видел Грем Скот,(как натуральный СКОТ уперся рогом),все и ВАР и помошники все видели было нарушение,а он не захотел признавать свою явную ошибку.
    Зидан помог Мауру в том что посрался с Бейлом и Ригилоном,а они сегодня организовали очень важную победу Тотему.
    Сегодня наш засланец Ламела партачил часто не смотря на штангу,почему Маур его раньше не менял.
    Валидольный матч как зачастую у Тотема,но это же целая АПЛ.
    Р.С.Какая длительная засуха здесь через пару минут на поле,а общем после возвращения в Тотем через 23минуты на поле, короче с почином Г.Бейл.
    Ссылка
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