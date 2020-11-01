После длительной засухи. Бэйл принес победу Тоттенхэму над Брайтоном

Еще один матч завершился 1 ноября в рамках 7-го тура АПЛ. Форвард из Уэльса Гарет Бэйл принес победу «Тоттенхэму» над «Брайтоном» (2:1).
Бэйл не забивал за «Тоттенхэм» 7 лет и 166 дней, а теперь отличился впервые после второго прихода в лондонский клуб!
А вообще в последний раз Бэйл забивал в январе 2020 года, когда отметился за испанский «Реал» в кубковом матче против клуба «Унионистас».
В составе победителей также отличился Гарри Кейн. «Шпоры» набрали 14 очков и вышли на второе место АПЛ. Впереди только «Ливерпуль» (16 баллов).
АПЛ. 7-й тур
«Тоттенхэм» – «Брайтон» – 2:1
Голы: Кейн, 13 (пенальти), Бэйл, 73 – Лемпти, 56.
«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти, Регилон, Сиссоко, Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле (Ло Сельсо, 64), Сон Хын Мин (Дэйвис, 85), Ламела (Бэйл, 70), Кейн.
«Брайтон»: Санчес, Фелтман, Берн, Уэбстер, Уайт, Лемпти (Макаллистер, 79), Гросс, Лаллана, Марч (Бернарду, 65), Биссума, Троссар (Уэлбек, 74).
Предупреждения: Ндомбеле, 7. Регилон, 39. Берн, 45+4.
Судья: Скотт.
Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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Зидан помог Мауру в том что посрался с Бейлом и Ригилоном,а они сегодня организовали очень важную победу Тотему.
Сегодня наш засланец Ламела партачил часто не смотря на штангу,почему Маур его раньше не менял.
Валидольный матч как зачастую у Тотема,но это же целая АПЛ.
Р.С.Какая длительная засуха здесь через пару минут на поле,а общем после возвращения в Тотем через 23минуты на поле, короче с почином Г.Бейл.
Зидан помог Мауру в том что посрался с Бейлом и Ригилоном,а они сегодня организовали очень важную победу Тотему.
Сегодня наш засланец Ламела партачил часто не смотря на штангу,почему Маур его раньше не менял.
Валидольный матч как зачастую у Тотема,но это же целая АПЛ.
Р.С.Какая длительная засуха здесь через пару минут на поле,а общем после возвращения в Тотем через 23минуты на поле, короче с почином Г.Бейл.
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