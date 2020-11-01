После длительной засухи. Бэйл принес победу Тоттенхэму над Брайтоном

Еще один матч завершился 1 ноября в рамках 7-го тура АПЛ. Форвард из Уэльса Гарет Бэйл принес победу «Тоттенхэму» над «Брайтоном» (2:1).

Бэйл не забивал за «Тоттенхэм» 7 лет и 166 дней, а теперь отличился впервые после второго прихода в лондонский клуб!

А вообще в последний раз Бэйл забивал в январе 2020 года, когда отметился за испанский «Реал» в кубковом матче против клуба «Унионистас».

В составе победителей также отличился Гарри Кейн. «Шпоры» набрали 14 очков и вышли на второе место АПЛ. Впереди только «Ливерпуль» (16 баллов).

АПЛ. 7-й тур

«Тоттенхэм» – «Брайтон» – 2:1

Голы: Кейн, 13 (пенальти), Бэйл, 73 – Лемпти, 56.

«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти, Регилон, Сиссоко, Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле (Ло Сельсо, 64), Сон Хын Мин (Дэйвис, 85), Ламела (Бэйл, 70), Кейн.

«Брайтон»: Санчес, Фелтман, Берн, Уэбстер, Уайт, Лемпти (Макаллистер, 79), Гросс, Лаллана, Марч (Бернарду, 65), Биссума, Троссар (Уэлбек, 74).

Предупреждения: Ндомбеле, 7. Регилон, 39. Берн, 45+4.

Судья: Скотт.

Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»

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