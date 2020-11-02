В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Брайтон» со счетом 2:1.
События матча
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Гарет Бэйл (Тоттенхэм).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Тарик Лампти (Брайтон энд Хоув Альбион).
|13'
|ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кейн (Тоттенхэм).
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Источник — Sport.ua
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