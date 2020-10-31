В 6-м туре итальянской Серии А «Аталанта» на выезде переиграла «Кротоне».
Украинец Руслан Малиновский вышел в старте и поучаствовал в одном из голов, сделав результативную передачу.
События матча
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Сими Нванкво (Кротоне).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
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Источник — Sport.ua
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