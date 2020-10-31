ВИДЕО. Помог Муриэлю. Малиновский сделал ассист в матче с Кротоне

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский отметился результативной передачей в матче шестого тура Серии А против «Кротоне».
На 26-й минуте украинец ассистировал Луису Муриэлю.
В текущем сезоне чемпионата Италии это второе результативное действие украинца в шести матчах. Ранее он также отличился ассистом.
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Источник — Sport.ua
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