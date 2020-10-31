ВИДЕО. Помог Муриэлю. Малиновский сделал ассист в матче с Кротоне

Вторая результативная передача украинца в сезоне

  • 31.10.2020 16:33
  • 1240 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Помог Муриэлю. Малиновский сделал ассист в матче с Кротоне
© Twitter. Руслан Малиновский

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский отметился результативной передачей в матче шестого тура Серии А против «Кротоне».

На 26-й минуте украинец ассистировал Луису Муриэлю.

В текущем сезоне чемпионата Италии это второе результативное действие украинца в шести матчах. Ранее он также отличился ассистом.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 31.10.2020 16:39
    +3
    Молодец. Теперь еще нужен гол
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 31.10.2020 16:39
    +3
    Молодец. Теперь еще нужен гол
    Ссылка
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