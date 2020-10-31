6-й тур
Кротоне
1 : 2
Аталанта
31.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ассист Малиновского помог Аталанте одолеть Кротоне

Команда украинца продолжает оставаться в числе лучших коллективов Серии А

  • 31.10.2020 17:52
  • 1155 просмотров
  • 3 комментария
Ассист Малиновского помог Аталанте одолеть Кротоне
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский

В 6-м туре итальянской Серии А «Аталанта» на выезде переиграла «Кротоне».

Украинец Руслан Малиновский вышел в старте и поучаствовал в одном из голов, сделав результативную передачу.

Чемпионат Италии, 6-й тур
 
«Кротоне» – «Аталанта» – 1:2
Голы: 0:1 – 26 Муриэль, 0:2 – 38 Муриэль, 1:2 – 40 Нванкво.

«Кротоне» – Кордац, Педру Перейра (Рисполи, 78), Магальян, Марроне, Реца, Вулич, Дзанеллато (Силигарди, 78), Жуниор Мессиас, Бенали, Луперто, Нванкво.
«Аталанта» – Спортьелло, Мохика, Джимшити, Толои, Хатебур (Шутало, 68), Малиновский (Пессина, 89), Фройлер, Гомес (Иличич, 46), Пашалич, Ромеро (Паломино, 73), Муриэль (Сапата, 46).

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    pricolist
    online
      pricolist, 31.10.2020 18:06
    0
    Letifer, 31.10.2020 18:01
    Один из лучших был на поле, мог 3-4 ассиста оформить, да партнёры 100% моменты пороли(
    Но и сам Малиновский должен был реализовывать выход 1 на 1
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 31.10.2020 18:01
    0
    Один из лучших был на поле, мог 3-4 ассиста оформить, да партнёры 100% моменты пороли(
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 31.10.2020 17:57
    0
    Неплохая игра. Один из самых активных и полезных, мог и сам забивать, но момент испортил. А вообще у всей Аталанты как будто прицел сбился: ни дальних ударов приличных, ни реализации выходов 1 на 1. У Ливерпуля с такой игрой отобрать очки будет сложно.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 31.10.2020 18:06
    0
    Letifer, 31.10.2020 18:01
    Один из лучших был на поле, мог 3-4 ассиста оформить, да партнёры 100% моменты пороли(
    Но и сам Малиновский должен был реализовывать выход 1 на 1
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 31.10.2020 18:01
    0
    Один из лучших был на поле, мог 3-4 ассиста оформить, да партнёры 100% моменты пороли(
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 31.10.2020 17:57
    0
    Неплохая игра. Один из самых активных и полезных, мог и сам забивать, но момент испортил. А вообще у всей Аталанты как будто прицел сбился: ни дальних ударов приличных, ни реализации выходов 1 на 1. У Ливерпуля с такой игрой отобрать очки будет сложно.
    Ссылка
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