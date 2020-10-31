Ассист Малиновского помог Аталанте одолеть Кротоне

В 6-м туре итальянской Серии А «Аталанта» на выезде переиграла «Кротоне».
Украинец Руслан Малиновский вышел в старте и поучаствовал в одном из голов, сделав результативную передачу.
Чемпионат Италии, 6-й тур
«Кротоне» – «Аталанта» – 1:2
Голы: 0:1 – 26 Муриэль, 0:2 – 38 Муриэль, 1:2 – 40 Нванкво.
«Кротоне» – Кордац, Педру Перейра (Рисполи, 78), Магальян, Марроне, Реца, Вулич, Дзанеллато (Силигарди, 78), Жуниор Мессиас, Бенали, Луперто, Нванкво.
«Аталанта» – Спортьелло, Мохика, Джимшити, Толои, Хатебур (Шутало, 68), Малиновский (Пессина, 89), Фройлер, Гомес (Иличич, 46), Пашалич, Ромеро (Паломино, 73), Муриэль (Сапата, 46).
Источник — Sport.ua
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