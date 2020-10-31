ГАСПЕРИНИ: «Не знаю, выйдет ли Малиновский в основе на Ливерпуль»

«Аталанта» в матче чемпионата Италии обыграла «Кротоне», а украинский хавбек Руслан Малиновский отметился результативной передачей.

Ряд игроков получили травмы, однако наставник Джан Пеьро Гасперини пока не готов сказать, кто выйдет в основе на предстоящую битву Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Хатебор и Ромеро получили повреждения. Проблемы есть у Госенса и де Роона, а также Толоя. Кто-то из них может восстановиться до «Ливерпуля».

«Малиновский? Пока не знаю, сыграет ли он со старта. Руслан может закрыть сразу несколько позиций, а также он хорош как в основном составе, так и при выходе на замену».

«Серия A и Лига чемпионов - два разных турнира, но разделять их я не хочу. Они важны для нас. Битва с «Ливерпулем» будет интересно», - считает Гасперини.