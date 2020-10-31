ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило коронавирус у Бойко

Вратарь «Динамо» подхватил Covid-19

  • 31.10.2020 12:23
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило коронавирус у Бойко
© ФК Динамо. Денис Бойко

«Динамо» официально подтвердило, что вратарь команды Денис Бойко заразился коронавирусом. Сейчас 32-летний футболист чувствует себя удовлетворительно и находится на самоизоляции.

О том, что Бойко подхватил Covid-19, сообщалось еще вчера.

Ранее коронавирусом заразился еще один вратарь «Динамо» - Георгий Бущан. В сегодняшнем матче против «Днепра-1» место в воротах «Динамо», скорее всего, займет Руслан Нещерет.

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Источник — ФК Динамо Киев

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