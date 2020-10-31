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Сассуоло
01.11.2020 19:00   ТВ-трансляция: 

Наполи – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Лучшая оборона или лучшая атака?

  • 31.10.2020 11:29
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Наполи – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
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Центральным поединком 6-го тура итальянской Серии А, без сомнения, станет матч между «Наполи» и «Сассуоло». Команды делят 2-3-е места в турнирной таблице и в случае победы (а также осечки «Милана») каждый из соперников может выйти в лидеры.

«Сассуоло» впечатляюще начал сезон. Команда до сих пор не знает горечи поражений в чемпионате. И показывает атакующий футбол: подопечные Роберто де Дзерби в пяти поединках наколотили соперникам 16 мячей! Из них 4 были забиты дальними ударами. На данный момент это лучшие показатели в Серии А. Правда, в последних двух матчах «нероверди» и пропускали по 3 мяча, так что тренеру есть над чем работать.

Что касается «Наполи», то и команда Дженнаро Гаттузо пока не проигрывала в чемпионате страны. По крайней мере, не проигрывала на поле: за неявку на матч с «Ювентусом» в 3-м туре неаполитанцам засчитали техническое поражение. Остальные 4 поединка «Наполи» выиграл, пропустив при этом только дважды. А два пропущенных с игры мяча – это тоже лучший показатель. Так что вырисовывается классическое противостояние: лучшая защита против лучшего нападения. Не лишним будет напомнить, что в створ ворот неаполитанцев соперники наносят в среднем 2,3 удара за игру – меньше, чем с любой другой командой.

Впрочем, вряд ли Гаттузо будет рассчитывать на игру от обороны. Наверняка наставник «Наполи» подробно изучил последние матчи соперника. И если уж аутсайдеры («Болонья» и «Торино») смогли забить в ворота «Сассуоло» по 3 мяча, то нападение неаполитанцев способно наколотить не меньше. 

К тому же из лазарета поступили хорошие новости. Пропустившие несколько игр из-за коронавируса Зелински и Элмас уже приступили к тренировкам в общей группе. А в четверг в основе на матч Лиги Европы против «Реал Сосьедада» вышел и Лоренцо Инсинье. Правда, он получил повреждение и тренеры решили не рисковать, сняв его в середине первого тайма. Потому вряд ли Гаттузо выпустит капитана в матче против «Сассуоло» с первых минут. А так в лазарете остается лишь Кевин Малкуи, все остальные здоровы и рвутся в бой.

У гостей ситуация похуже. Тольян и Гараслин находятся на самоизоляции из-за положительных тестов на COVID-19. А буквально в пятницу выяснилось, что еще один футболист главной команды сдал положительный тест и отправился на карантин. Клубный сайт пока не раскрывает имя заболевшего. Дефрель, Маньянелли и Скьяппакассе 30 октября впервые провели тренировку по индивидуальному графику. Вряд ли де Дзерби рассчитывает на это трио.

В личных встречах подавляющее преимущество на стороне «Наполи». Команды провели между собой 14 поединков в Серии А, и только раз победу праздновал «Сассуоло». Случилось это еще в первом туре сезона-2015/16 (к слову, в том сезоне «нероверди» установили клубный рекорд, стартовав с 6-ти матчей без поражений – до повторения осталось не проиграть на «Сан-Паоло»!). В остальных 13-ти встречах «Наполи» одержал 8 побед.

Судить встречу будет Маурицио Мариани из Рима. Что интересно, в 10-ти матчах с его участием «Наполи» выиграл 9 раз и однажды сыграл вничью. Мариани также обслуживал 7 поединков с участием «Сассуоло»: в этих встречах «нероверди» добились трех ничьих и 4 раза проиграли.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. А мы рискнем спрогнозировать, что поединок будет богатым на голы – и уж точно нескучным! 

Ориентировочные составы:
«Наполи»: Оспина; Хюсай, Манолас, Максимович, Марио Руи; Демме, Бакайоко; Лозано, Осимхен, Политано; Петанья.
«Сассуоло»: Консильи; Мюлдюр, Феррари, Кирикеш, Кирьякопулос; Локателли, Бурабия; Берарди, Лопес, Джуричич; Капуто.

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1 ноября, воскресенье

«Наполи» — «Сассуоло»
Неаполь. Стадион «Сан-Паоло». 19:00
ТВ-трансляция на телеканале Футбол 3
Прогноз Sport.ua — 3:2
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Клим Лавренюк, Sport.ua

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