Чемпионат Италии. Победа Ромы, неожиданное поражение Наполи

Состоялись еще два матча шестого тура Серии А. «Рома» Пауло Фонсеки одержала уверенную победу над «Фиорентиной», а «Наполи» сенсационно проиграл «Сассуоло».
«Рома» - «Фиорентина» - 2:0
Голы: Спинаццола 12, Педро 70
Удаление: Мартинес Куарта 88 («Фиорентина)
«Наполи» - «Сассуоло» - 0:2
Голы: Локателли 58 (с пенальти), Лопес 90+5
Ранее «Ювентус» разгромил «Специю» со счетом 4:1.
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Источник — Sport.ua
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