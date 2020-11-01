Сегодня «Ювентус» в шестом туре Серии А на выезде разгромил «Специю» со счетом 4:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|76'
|ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Ювентус).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Ювентус).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ювентус).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Побега (Специя).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Ювентус).
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Источник — Serie A
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