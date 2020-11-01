Серия А. Драматичная победа Лацио, триумфальное возвращение Роналду

Сегодня «Ювентус» в шестом туре Серии А на выезде разгромил «Специю» со счетом 4:1. Дубль оформил Криштиану Роналду, который триумфально вернулся после паузы длиной почти в месяц, которая была связана с тем, что португалец заразился коронавирусом.

«Специя» - «Ювентус» - 1:4

Голы: Побега 32 – Мората 14, Роналду 59, 76 (с пенальти), Рабьо 67

В параллельном матче «Лацио» совершил феноменальный камбэк в матче с «Торино». Римляне сравняли счет на 95-й минуте и вырвали победу на 98-й.

«Торино» - «Лацио» - 3:4

Голы: Бремер 19, Белотти 24 (с пенальти), Лукич 87 – Перейра 15, Милинкович-Савич 49, Иммобиле 90+5 (с пенальти), Кайседо 90+8

Ранее «Милан» на выезде обыграл «Удинезе» 2:1.