6-й тур
Специя
1 : 4
Ювентус
01.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Серия А. Драматичная победа Лацио, триумфальное возвращение Роналду

Состоялись еще два матча шестого тура Серии А

  • 01.11.2020 18:15
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Серия А. Драматичная победа Лацио, триумфальное возвращение Роналду
© twitter.com/juventusfcen

Сегодня «Ювентус» в шестом туре Серии А на выезде разгромил «Специю» со счетом 4:1. Дубль оформил Криштиану Роналду, который триумфально вернулся после паузы длиной почти в месяц, которая была связана с тем, что португалец заразился коронавирусом.

«Специя» - «Ювентус» - 1:4
Голы: Побега 32 – Мората 14, Роналду 59, 76 (с пенальти), Рабьо 67

В параллельном матче «Лацио» совершил феноменальный камбэк в матче с «Торино». Римляне сравняли счет на 95-й минуте и вырвали победу на 98-й.

«Торино» - «Лацио» - 3:4
Голы: Бремер 19, Белотти 24 (с пенальти), Лукич 87 – Перейра 15, Милинкович-Савич 49, Иммобиле 90+5 (с пенальти), Кайседо 90+8

Ранее «Милан» на выезде обыграл «Удинезе» 2:1.

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Источник — Sport.ua

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