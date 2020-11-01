Сегодня «Лацио» в шестом туре Серии А на выезде вырвал победу 4:3 над «Торино» благодаря феноменальному камбэку в компенсированное ко второму тайму время. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов драматичного матча в Турине:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Кайседо (Лацио).
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Чиро Иммобиле (Лацио).
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Саша Лукич (Торино).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Лацио).
|25'
|ГОЛ ! С пенальти забил Андреа Белотти (Торино).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Глейсон Бремер (Торино).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреас Перейра (Лацио).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.