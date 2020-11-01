6-й тур
Торино
3 : 4
Лацио
01.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Торино – Лацио – 3:4. Видео голов и обзор матча

«Лацио» вырвало победу в драматичной концовке матча

  • 01.11.2020 19:50
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Торино – Лацио – 3:4. Видео голов и обзор матча
© twitter.com/OfficialSSLazio

Сегодня «Лацио» в шестом туре Серии А на выезде вырвал победу 4:3 над «Торино» благодаря феноменальному камбэку в компенсированное ко второму тайму время. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов драматичного матча в Турине:

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Кайседо (Лацио).
90' ГОЛ ! С пенальти забил Чиро Иммобиле (Лацио).
88' ГОЛ ! Мяч забил Саша Лукич (Торино).
48' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Лацио).
25' ГОЛ ! С пенальти забил Андреа Белотти (Торино).
19' ГОЛ ! Мяч забил Глейсон Бремер (Торино).
15' ГОЛ ! Мяч забил Андреас Перейра (Лацио).
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Источник — YouTube

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