В рамках шестого тура итальянской Серии А действующий чемпион в лице туринского «Ювентуса» отправится в гости на стадион «Альберто Пикко», где их будет ожидать новичок лиги «Специя». Несмотря на несопоставимые статусы команд, именно хозяева из нынешних команд высшего дивизиона ни разу не проигрывали гостям в новейшей истории и для черно-белых подобный факт может стать красной тряпкой и дополнительным стимулом к виктории.

Специя

Подопечные Винченцо Итальяно впервые в истории смогли выйти в Серию А благодаря тому, что заняли третье место по итогам прошлого розыгрыша Серии B. В нынешнем сезоне «орлята» показывают довольно неплохую игру, как для дебютанта, они располагаются на четырнадцатом месте в турнирной таблице и имеют в активе пять очков. Отметим, что «Специя» уже успела отметиться ничей против «Фиорентины», так что, возможно, если команда будет демонстрировать подобные результаты и дальше, то может остаться в высшем дивизионе и на следующий сезон.

В прошлом туре подопечные Винченцо Итальяно сражались на выезде с «Пармой». «Орлята» показали отличную игру и смогли выиграть первый тайм со счетом 1:2 благодаря голам Шабо и Агудело. До самого конца матча гости вели в счете и лишь на второй компенсированной минуте хозяева спаслись после успешно реализованного пенальти, который исполнил Куцка. Таким образом, команды сыграли вничью 2:2.

Ювентус

Андреа Пирло сейчас можно только посочувствовать, его коллектив продолжает демонстрировать не самую лучшую игру и никак не может встать на победные рельсы. Причем, фанаты уже окрестили нынешний стиль команды как «Пирлоболл», по аналогии с прозвищем игры «старой синьоры» при тренере Маурицио Сари «Сарриболлом». Опасения болельщиков в первую очередь сконцентрированы на том, что у «Ювентуса» может не получится создать целую декаду доминирования в Серии А и остановиться на девяти скудетто кряду очень обидно для «зебр». Отметим, что в грядущем матче может появиться Криштиану Роналду, капитан сборной Португалии сдал отрицательный тест на коронавирус и готов вернуться на поле, так что все зависит от тренера.

В прошлом туре «Ювентус» на своем стадионе принимал «Верону». В первом тайме хозяева имели два супер момента, первый раз Куадрадо попал в перекладину, а после Мората забил гол, но мяч был отменен из-за офсайда. Во втором тайме гости смогли провести успешную атаку и тут же забили гол, автором которого стал Фавилли. «Ювентус» постарался навалиться на ворота «Вероны» и это увенчалось успехом после точного удара Кулусевски. В самом конце Дибала мог добыть три очка для команды, но промазал из убойной позиции, потому матч завершился с результатом 1:1.

Личные встречи команд

Последние раз команды играли между собой в сезоне 2006/2007, когда Ювентус после коррупционного скандала был отправлен в Серию B. Тогда Специя смогла переиграть старую синьору в последнем туре и до этого добыть ничейный результат с зебрами. Отметим интересный факт, что в том же сезоне в Серию А с Ювентусом поднялись Дженоа и Наполи.

Ориентировочные составы команд

Специя: Проведел, Феррер, Чабот, Терци, Маркицца, Бартоломеи, Риччи, Побега, Агудело, Гуаси, Нзола.

Ювентус: Щенсный, Куадрадо, Демираль, Данило, Кьеза, Бентанкур, Артур, Фработта, Кулусевски, Дибала, Мората.

Прогноз на противостояние

Учитывая не самые большие возможности команд в атакующем плане, мы считаем, что коллективы завершат встречу со скромным количеством забитых мячей, а потому нашей ставкой будет позиция – тотал меньше 3.0.

1 ноября, воскресенье