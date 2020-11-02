Рома – Фиорентина – 2:0. Видео голов и обзор матча

В матче 6-го тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле обыграла «Фиорентину» со счетом 2:0.
События матча
|88'
|Lucas Martinez (Фиорентина) получает красную карточку.
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Педро (Рома).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Спинаццола (Рома).
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Источник — Sport.ua
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