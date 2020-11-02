Наполи – Сассуоло – 0:2. Видео голов и обзор матча

В матче 6-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле уступил «Сассуоло» со счетом 0:2.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Лопес (Сассуоло).
|59'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мануэль Локателли (Сассуоло).
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Источник — Sport.ua
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