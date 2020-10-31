ДЕНИСОВ: «Зарубежных вещателей такой прикол с пиратством не устраивает»

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов в авторской программе Денисов TIME прокомментировал слух о том, что его каналы являются монополистами:

«На рынке сервисов трансляции несколько. Если контент дробится, зрителям приходится докупать подписки. Когда мы начинали, у нас было сосредоточено большее количество прав. Мы считали, что обладание этим «чемоданом» принесет нам коммерческий успех. Практика показала другую историю: есть якорные продукты, которые «драйвят» подписку. А есть продукты, которые подают как маленькую печеньку к чашке кофе. Если ты гурман, то ты привык кушать с печенькой. Но изначально ты заказывал хороший эспрессо, а дали или не дали печеньку – это второй вопрос.

На сегодняшний день на телеканале Футбол сосредоточены Лига чемпионов и УПЛ, которые в чистом виде не являются эксклюзивными продуктами. Таковыми у нас являются итальянский чемпионат, голландский и так далее. Этого достаточно, чтобы развивать бизнес и постараться сделать его успешным в будущем. На сегодня он с точки зрения рентабельности не является таким.

На рынке существует Setanta, на которой сосредоточен английский футбол. Также есть сервис MEGOGO, который предоставляет право посмотреть Ла Лигу, Бундеслигу и так далее. По УПЛ – полтора года назад состоялся тендер. Если бы мы были монополистами, значит мы каким-то образом должны были устранить конкурентов. Но мы точно не закрывали спортивные редакции на других каналах и никому не препятствовали участвовать в тендере. Когда мы пришли в очередь за правами на Украинскую Премьер-Лигу, оказалось, что мы не только первые в этой очереди, но и последние.

Причин очень много. В стране низкий уровень борьбы с пиратством. Ни одного зарубежного вещателя такой «прикол» с правами не устроит. Легче приобрести зарубежный ведущий чемпионат. Ты получаешь сигнал со спутника, на стульчик садится комментатор, работает, красивая картинка. Это и все затраты. В УПЛ ты покупаешь права, а потом оказывается, что часть из них тебе не достается, потому что в самой Премьер-Лиге не могут договориться. Также вопрос продакшна – это 10–12 тысяч долларов на трансляцию одного матча.

Для нас не проблема, если еще кто-то будет транслировать УПЛ. Нам важно, чтобы эти трансляции ложились в логику Премьер-лиги. Она настаивает, что трансляции должны быть платными. Там прекрасно понимают, что единственный мощный доход для лиги – это поступления от телеправ. Второй вещатель должен быть таким же, тогда Премьер-лига будет развиваться».