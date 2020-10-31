ДЕНИСОВ: «Зарубежных вещателей такой прикол с пиратством не устраивает»

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 назвал затраты на трансляцию матча УПЛ

  • 31.10.2020 00:59
  • 440 просмотров
  • 3 комментария
ДЕНИСОВ: «Зарубежных вещателей такой прикол с пиратством не устраивает»
© ТК Футбол. Александр Денисов

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов в авторской программе Денисов TIME прокомментировал слух о том, что его каналы являются монополистами:

«На рынке сервисов трансляции несколько. Если контент дробится, зрителям приходится докупать подписки. Когда мы начинали, у нас было сосредоточено большее количество прав. Мы считали, что обладание этим «чемоданом» принесет нам коммерческий успех. Практика показала другую историю: есть якорные продукты, которые «драйвят» подписку. А есть продукты, которые подают как маленькую печеньку к чашке кофе. Если ты гурман, то ты привык кушать с печенькой. Но изначально ты заказывал хороший эспрессо, а дали или не дали печеньку – это второй вопрос.

На сегодняшний день на телеканале Футбол сосредоточены Лига чемпионов и УПЛ, которые в чистом виде не являются эксклюзивными продуктами. Таковыми у нас являются итальянский чемпионат, голландский и так далее. Этого достаточно, чтобы развивать бизнес и постараться сделать его успешным в будущем. На сегодня он с точки зрения рентабельности не является таким.

На рынке существует Setanta, на которой сосредоточен английский футбол. Также есть сервис MEGOGO, который предоставляет право посмотреть Ла Лигу, Бундеслигу и так далее. По УПЛ – полтора года назад состоялся тендер. Если бы мы были монополистами, значит мы каким-то образом должны были устранить конкурентов. Но мы точно не закрывали спортивные редакции на других каналах и никому не препятствовали участвовать в тендере. Когда мы пришли в очередь за правами на Украинскую Премьер-Лигу, оказалось, что мы не только первые в этой очереди, но и последние.

Причин очень много. В стране низкий уровень борьбы с пиратством. Ни одного зарубежного вещателя такой «прикол» с правами не устроит. Легче приобрести зарубежный ведущий чемпионат. Ты получаешь сигнал со спутника, на стульчик садится комментатор, работает, красивая картинка. Это и все затраты. В УПЛ ты покупаешь права, а потом оказывается, что часть из них тебе не достается, потому что в самой Премьер-Лиге не могут договориться. Также вопрос продакшна – это 10–12 тысяч долларов на трансляцию одного матча.

Для нас не проблема, если еще кто-то будет транслировать УПЛ. Нам важно, чтобы эти трансляции ложились в логику Премьер-лиги. Она настаивает, что трансляции должны быть платными. Там прекрасно понимают, что единственный мощный доход для лиги – это поступления от телеправ. Второй вещатель должен быть таким же, тогда Премьер-лига будет развиваться».

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Источник — Денисов Time

(5 голосов)

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Комментарии
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 31.10.2020 01:51
    +1
    У країні низький рівень боротьби з піратством. Жодного зарубіжного мовника такий «прикол» з правами не влаштує.
    __________________________________
    «У Маріуполя в заявці 14 осіб? Правила повинні виконуватися»
    __________________________________
    В КУ святі команді грають відразу з полуфіналу. У когось ЛЧ і суперник має грати свою домашню гру на полі суперника, не перенесену, а саме свою домашню. І які ж тупі ті зарубіжні мовникі, мммм, слів нема такі тупі.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 31.10.2020 01:41
    +2
    Сетанте или Мегого осталось "отжать" Серию А в футболов и Денисов будет сам смотреть футболы. Сомневаюсь, что чемпионат Нидерландов кому-то у нас интересен.
    Ссылка
    sand
      sand, 31.10.2020 01:39
    +2
    Для нас не проблема, якщо ще хтось буде транслювати УПЛ. Нам важливо, щоб ці трансляції лягали в логіку Прем'єр-ліги. Вона наполягає, що трансляції повинні бути платними. Там прекрасно розуміють, що єдиний потужний дохід для ліги – це надходження від телеправ.
    --------
    АхметТВ говно, но если Денисов не пиздит, то рукамиводители упл и уаф вообще сказочные персонажи. За уплтв платить? Почему тогда не платить гринпису, глядя на то как голубь срет, например. Это же тоже увлекательное зрелище
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 31.10.2020 01:41
    +2
    Сетанте или Мегого осталось "отжать" Серию А в футболов и Денисов будет сам смотреть футболы. Сомневаюсь, что чемпионат Нидерландов кому-то у нас интересен.
    Ссылка
    sand
      sand, 31.10.2020 01:39
    +2
    Для нас не проблема, якщо ще хтось буде транслювати УПЛ. Нам важливо, щоб ці трансляції лягали в логіку Прем'єр-ліги. Вона наполягає, що трансляції повинні бути платними. Там прекрасно розуміють, що єдиний потужний дохід для ліги – це надходження від телеправ.
    --------
    АхметТВ говно, но если Денисов не пиздит, то рукамиводители упл и уаф вообще сказочные персонажи. За уплтв платить? Почему тогда не платить гринпису, глядя на то как голубь срет, например. Это же тоже увлекательное зрелище
    Ссылка
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 31.10.2020 01:51
    +1
    У країні низький рівень боротьби з піратством. Жодного зарубіжного мовника такий «прикол» з правами не влаштує.
    __________________________________
    «У Маріуполя в заявці 14 осіб? Правила повинні виконуватися»
    __________________________________
    В КУ святі команді грають відразу з полуфіналу. У когось ЛЧ і суперник має грати свою домашню гру на полі суперника, не перенесену, а саме свою домашню. І які ж тупі ті зарубіжні мовникі, мммм, слів нема такі тупі.
    Ссылка
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