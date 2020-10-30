ДЕНИСОВ: «Выиграем у Setanta тендер, и АПЛ вернется на телеканалы Футбол!»

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов в авторской программе Денисов Time рассказал, что английская Премьер-лига может вернуться на ТК Футбол:

«Мы очень хотим, чтобы АПЛ вернулась на телеканалы Футбол. Идет второй сезон АПЛ, которую транслирует Setanta. Через год будет новый тендер.

Мы будем смотреть на эту историю с точки зрения бизнеса, развития платного рынка телевидения. Будем смотреть и целиться. Если карты сойдутся – АПЛ вернется. Мы этому будем очень рады.

Да, мы хотим вернуть АПЛ на наши телеканалы и будем пытаться это сделать в честном тендере. Мы за честную борьбу. Будем надеяться, что в следующем году в этой арифметике все сойдется к тому, что мы сможем вас порадовать АПЛ на каналах Футбол».