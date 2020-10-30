ДЕНИСОВ: «Выиграем у Setanta тендер, и АПЛ вернется на телеканалы Футбол!»

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 собирается вернуть чемпионат Англии

  • 30.10.2020 20:42
  • 1886 просмотров
  • 8 комментариев
ДЕНИСОВ: «Выиграем у Setanta тендер, и АПЛ вернется на телеканалы Футбол!»
© Детектор Медиа. Александр Денисов

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов в авторской программе Денисов Time рассказал, что английская Премьер-лига может вернуться на ТК Футбол:

«Мы очень хотим, чтобы АПЛ вернулась на телеканалы Футбол. Идет второй сезон АПЛ, которую транслирует Setanta. Через год будет новый тендер.

Мы будем смотреть на эту историю с точки зрения бизнеса, развития платного рынка телевидения. Будем смотреть и целиться. Если карты сойдутся – АПЛ вернется. Мы этому будем очень рады. 

Да, мы хотим вернуть АПЛ на наши телеканалы и будем пытаться это сделать в честном тендере. Мы за честную борьбу. Будем надеяться, что в следующем году в этой арифметике все сойдется к тому, что мы сможем вас порадовать АПЛ на каналах Футбол».

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Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 30.10.2020 21:17
    +1
    Мечтать не вредно
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 30.10.2020 21:15
    +1
    Очень надеюсь, что АПЛ оcnанется на Setanta!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 21:12
    -4
    Это хорошо, ждём АПЛ на Футболах, давно пора.
    Ссылка
    Alexander Fandeev
      Alexander Fandeev, 30.10.2020 21:07
    0
    АПЛ там,де Джулай
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 30.10.2020 21:06
    +2
    На хрін кому потрібні твої ці фУйболи з недоякістю зображення.
    Гадаю, що в осередку Setanta, головному офісі в Ірландії чудово обізнані з вашими фуфлячими "договорами".
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 30.10.2020 21:05
    +5
    А соснуть?.. Слабо?.. Вся Україна бажатиме вам, ур...дам, саме цього.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 30.10.2020 21:02
    +7
    Вы и честность понятия не совместимые, тут ни звёзды не сошлись ни арифметика, честный тендер так это вообще что-то нереальное для нас)
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 30.10.2020 20:55
    +10
    Надеюсь АПЛ останется там где сейчас есть)
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 30.10.2020 20:55
    +10
    Надеюсь АПЛ останется там где сейчас есть)
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 30.10.2020 21:02
    +7
    Вы и честность понятия не совместимые, тут ни звёзды не сошлись ни арифметика, честный тендер так это вообще что-то нереальное для нас)
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 30.10.2020 21:05
    +5
    А соснуть?.. Слабо?.. Вся Україна бажатиме вам, ур...дам, саме цього.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 30.10.2020 21:06
    +2
    На хрін кому потрібні твої ці фУйболи з недоякістю зображення.
    Гадаю, що в осередку Setanta, головному офісі в Ірландії чудово обізнані з вашими фуфлячими "договорами".
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 30.10.2020 21:17
    +1
    Мечтать не вредно
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 30.10.2020 21:15
    +1
    Очень надеюсь, что АПЛ оcnанется на Setanta!
    Ссылка
    Alexander Fandeev
      Alexander Fandeev, 30.10.2020 21:07
    0
    АПЛ там,де Джулай
    Ссылка
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