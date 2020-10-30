Это штамп о разводе! В сервисе MEGOGO решили не давать Денисову контент

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов в авторской программе Денисов TIME прокомментировал ситуацию с правами на трансляцию Ла Лиги и Бундеслиги, а также еврокубков.

«У нас был подписан контракт с сервисом MEGOGO о том, что мы приобретаем сублицензию. Мы долгое время были в переговорах с ними по каналам Футбол. Я был в том числе одним из «драйверов» этой истории, чтобы она состоялась. В августе мы были крайне близки к этом соглашению, пожали руки и пошли дописывать меморандум. В итоге просчитали и вернулись с тем, что сделки не будет.

После этого они видимо решили, что черт с ним, с теми бумагами, подписанными по Ла Лиге и Бундеслиге. Они решили не давать нам контент. Тут ситуация непонятна для меня, подписанные бумаги должны соблюдаться. Отношения с MEGOGO были и останутся, но такой штамп в паспорте о разводе будет в данной ситуации.

То же самое было и по Лиге чемпионов и Лиге Европы. В том числе и поэтому MEGOGO хотели получить каналы Футбол. Два года назад этот продукт был приобретен у УЕФА совместно с провайдеров Воля. У нас также был подписан меморандум, что этот контент на другие каналы мы не передаем. Мы это жестко пытались соблюдать, но на последний год контракта наши партнеры из Воли сказали: «Ребята, нам надо как-то зарабатывать деньги, всё»!

В итоге были запущены 12 каналов, которые являются просто стримами. Под канал должна быть лицензия. Дальше история переходит в юридические рамки и споры. Понятно, что MEGOGO было важно получить этот контент. Грядет тендер Лиги чемпионов, он уже по сути начался, но давайте это оставим на следующие выпуски. Буду рассказывать, чтобы меньше лапши и слухов распространялось в пабликах».