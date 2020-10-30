Алавес - Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Забьет ли Месси с игры

  • 30.10.2020 16:59
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Алавес - Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
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Последний субботний матч восьмого тура испанской Ла Лиги подарит нам противостояние между командами Депортиво Алавес и Барселона. Коллективы преследуют разные цели в данном сезоне, однако на данный момент располагаются довольно близко в турнирной таблице.

Депортиво Алавес

Подопечные Ману Гарсии в прошлом сезоне смогли спастись от вылета и остаться в главной испанской лиге по футболу. На данный момент Депортиво Алавес занимает пятнадцатое место в турнирной таблице Примеры и имеет в активе семь очков. Заметим, что коллектив очень мало забивает, за семь туров уничтожители бобов забили всего лишь пять мячей, что является одним из худших показателей в испанской Ла Лиге.

В прошлом туре Алавес на выезде противостоял команде Реал Вальядолид. С первых минут гости начали доминировать и уже в середине тайма у хозяев за грубой фол был удален Начо, однако Перес не смог реализовать пенальти. В конце тайма у Депортиво был еще один хороший момент для взятия ворот, но в игру вступил видеоповтор, после которого судья отменил гол. Во второй половине встречи Алавес все таки смог поразить ворота соперника по правилам, причем сделал это дважды, отметились Пинья и Сайнс.

Барселона

Под руководством Рональда Кумана сине-гранатовые на данном этапе становления новой команды демонстрируют не лучшие результаты, коллектив не смотрится доминирующим даже в собственном чемпионате. Особенно проседает центр поля и защитная линия, а в отсутствии Тер Штегена в воротах подобные недоработки становятся фатальными. Особенно это было видно в Лиге чемпионов, несмотря на то, что Барселона взяла три очка с Ювентусом, все же старая синьора смогла трижды поразить ворота кулес и лишь VAR спас испанцев от поражения.

В прошлом туре Барселона противостояла мадридскому Реалу. В рамках первого тайма эль-классико команды показали открытый футбол и смогли забить по разу, в целом игра была равной, однако вторая половина встречи показала, что Зидан был готов к сражению лучше Кумана. Реал смог отлично контратаковать Барселону, а также воспользовался не самыми лучшими заменами нидерландского специалиста, который убрал Бускетса и оголил и без того проблемную зону в центре поля. По итогу сливочные одолели сине-гранатовых с результатом 1:3.

Личные встречи команд

В последних пяти матчах между этими командами Барселона одержала пять викторий.

Ориентировочные составы команд

Депортиво Алавес: Пачеко, Лежюн, Наварро, Лагурдиа, Мендес, Хота, Батталья, Пина, Дуарте, Хоселу, Луксас.

Барселона: Нето, Дест, Пике, Лангле, Альба, Де Йонг, Бускетс, Дембеле, Фати, Тринкан, Месси.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что подопечные Рональда Кумана смогут переиграть соперников с разницей в два или более голов, а потому нашей ставкой будет победа гостей с форой -1.0.

 

31 октября, суббота

«Алавес» - «Барселона»
Алавес. «Мендисорроса». Начало - в 22:00
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Прогноз Sport.ua — 1:4
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Источник — Sport.ua

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