«Барселона» в матче 8-го тура чемпионата Испании не смогла обыграть «Алавес». Игра закончилась со счетом 1:1.
События матча
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Барселона).
|62'
|Хота (Алавес) получает красную карточку.
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Риоха (Алавес).
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Источник — MEGOGO
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