8-й тур
Алавес
1 : 1
Барселона
31.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона перед матчем с Динамо с трудом сыграла вничью в Ла Лиге

Каталонская команда снова потеряла очки

  • 31.10.2020 23:54
  • 771 просмотр
  • 14 комментариев
Барселона перед матчем с Динамо с трудом сыграла вничью в Ла Лиге
© twitter.com/fcbarcelona

«Барселона», которая 4-го ноября сыграет дома с «Динамо» Киев в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, снова неудачно сыграла в матче чемпионата Испании.

Команда после поражения от «Реала» в минувшем туре на выезде сыграла вничью 1:1 против «Алавеса».

При этом каталонцы сравняли счет только после того, как соперник остался в меньшинстве.

«Барселона» набрала 8 очков и занимает 12-е место.

Чемпионат Испании. 8-й тур

Алавес - Барселона 1:1
Голы: Риоха, 31 - Гризманн, 64

Алавес: Пачеко, Наварро (Агиррегабирия, 41), Лагуардия, Лехейме, Дуарте, Батталья, Мендес (Таварес, 58), Пина (Марин, 72), Хота, Риоха (Гарсия, 72), Дейверсон (Хоселу, 57)

Барселона: Нету, Роберту, Пике, Ленгле (Педри, 46), Альба (Дест, 69), де Йонг, Бускетс (Пьянич, 46), Дембеле (Тринкао, 46), Фати (Брэйтуэйт, 78), Месси, Гризманн

Удален: Хота, 62

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Олександр Явтушенко
      Олександр Явтушенко, 01.11.2020 00:39
    0
    SanyaPOL, 31.10.2020 23:56
    Надеюсь новый президент выгонит это рыжее голландское чмо и вернет Суареса
    Открою Вам секрет, что "рыжее голландское чмо" - это легенда каталонского клуба; игрок, который приносил титулы своими голами и один из лучших защитников в истории "Барселоны". По крайней мере, Пике и рядом не стоит по той мощи, по той харизме, которая была у Кумана-игрока. Как тренер он также имеет позитивный опыт. Впрочем, как и негативный. Может, Вы нам расскажете о своих достижениях, как тренера? Ладно, хотя бы как игрока? Хочу сравнить. Впрочем, скорее всего, Ваш максимум - это игра за школьную команду, т.к. вряд ли солидный и уважаемый, прежде всего, самого себя человек будет говорить такое о других людях. Независимо кто это - игрок сборной, тренер во второй лиге или просто сосед по площадке.
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 01.11.2020 00:24
    -1
    Barsa_che, 01.11.2020 00:15
    В футболе такое бывает. Первый тайм Барселона валяла дурака. Второй тайм играла хорошо. Видно, что матч никто не смотрел. Поэтому посмотрите последние 15 минут, где при жизни, вратарю Алавеса нужно соорудить памятник и что творила Барселона с этим Алавэсом. Динамо я не завидую.
    Я дивився матч. Там не було на що дивитися, в більшості грали півгодини, а забити так і не змогли. Багато заслуги воротаря, це правда, але не його вина, що у Барси сьогодні реально одні помилки, особливо у атаці. Браку ціла купа, 3-4 точних передачі в атаці рідко вдавалось зробити. Це не Барса, пародія на Барсу.
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    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 01.11.2020 00:15
    0
    В футболе такое бывает. Первый тайм Барселона валяла дурака. Второй тайм играла хорошо. Видно, что матч никто не смотрел. Поэтому посмотрите последние 15 минут, где при жизни, вратарю Алавеса нужно соорудить памятник и что творила Барселона с этим Алавэсом. Динамо я не завидую.
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 01.11.2020 00:10
    -3
    Тра насцяти в кротячі нори. Уявляю яка буде бомбьожка, коли в наступному турі Луч знову чпокне Шлюхту
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 01.11.2020 00:07
    -1
    Кротячих дніщ в нори. Тобто, в ігнор
    Не бачу сенсу навіть читати їх висери, не те що відповідати цим ідіотам
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 01.11.2020 00:06
    0
    Андрей Овчаренко, 01.11.2020 00:02
    Я бы сильно ни на что не рассчитывал. Нещерет вряд ли потянет то, что сегодня вытаскивал голкипер Алавеса.
    Це єдина позиція, яка турбує. Нещерету дуже далеко до рівня Бущана. Бойко основу не тягне зовсім, Бущан зараз в основі має грати полюбому. Але довбана корона ((
    Миколенка теж не вистачає дуже, але його місце явно фланг, а не центр, без нього нема гостроти в атаках такої
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 01.11.2020 00:05
    0
    vishu, 01.11.2020 00:00
    У Динамо мають бути шанси зачепитись за нічию.
    Барса виглядає абсолютно розібраною, хоч все одно зрозуміло, що вийде з групи ЛЧ. Але з нею можна грати, зараз точно з нею можна грати, бо команда навіть у минулому чемпіонаті виглядала набагато солідніше. Зараз по всім лініям повне дно. Набрали якихось лохів типу Бретуейта, Трінкао, Деста, позбулися Суареса та інших топів. І маємо те що маємо. Суарес проти цього лошка Грізмана взагалі був богом
    + Цей Куман походу фізрук такий же, як і попередні тренерішки Барси
    Я вот не пойму ты куришь что то или реально за Дынама кипятком ссышь?
    Ссылка
    Predator
      Predator, 01.11.2020 00:04
    -3
    Ниче барса на дырявых оторвётся. Думая три положит
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 01.11.2020 00:04
    -3
    vishu, 01.11.2020 00:00
    У Динамо мають бути шанси зачепитись за нічию.
    Барса виглядає абсолютно розібраною, хоч все одно зрозуміло, що вийде з групи ЛЧ. Але з нею можна грати, зараз точно з нею можна грати, бо команда навіть у минулому чемпіонаті виглядала набагато солідніше. Зараз по всім лініям повне дно. Набрали якихось лохів типу Бретуейта, Трінкао, Деста, позбулися Суареса та інших топів. І маємо те що маємо. Суарес проти цього лошка Грізмана взагалі був богом
    + Цей Куман походу фізрук такий же, як і попередні тренерішки Барси
    Чего уж за ночью,думаю победят. Барса реально дно.Главное Нещерету на Месси не смотреть
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 01.11.2020 00:02
    +2
    vishu, 01.11.2020 00:00
    У Динамо мають бути шанси зачепитись за нічию.
    Барса виглядає абсолютно розібраною, хоч все одно зрозуміло, що вийде з групи ЛЧ. Але з нею можна грати, зараз точно з нею можна грати, бо команда навіть у минулому чемпіонаті виглядала набагато солідніше. Зараз по всім лініям повне дно. Набрали якихось лохів типу Бретуейта, Трінкао, Деста, позбулися Суареса та інших топів. І маємо те що маємо. Суарес проти цього лошка Грізмана взагалі був богом
    + Цей Куман походу фізрук такий же, як і попередні тренерішки Барси
    Я бы сильно ни на что не рассчитывал. Нещерет вряд ли потянет то, что сегодня вытаскивал голкипер Алавеса.
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 01.11.2020 00:00
    -5
    У Динамо мають бути шанси зачепитись за нічию.
    Барса виглядає абсолютно розібраною, хоч все одно зрозуміло, що вийде з групи ЛЧ. Але з нею можна грати, зараз точно з нею можна грати, бо команда навіть у минулому чемпіонаті виглядала набагато солідніше. Зараз по всім лініям повне дно. Набрали якихось лохів типу Бретуейта, Трінкао, Деста, позбулися Суареса та інших топів. І маємо те що маємо. Суарес проти цього лошка Грізмана взагалі був богом
    + Цей Куман походу фізрук такий же, як і попередні тренерішки Барси
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 01.11.2020 00:00
    0
    Они бы так в ЛЧ играли...
    А там сволочи выкладываются по полной
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 31.10.2020 23:59
    -1
    Клево отыграли в обороне конечно игроки Алавеса. Почти без паники профессионально отбивались. Респект. Что не отменяет конечно того факта, что Барса - клоуны.
    Ссылка
    SanyaPOL
      SanyaPOL, 31.10.2020 23:56
    -2
    Надеюсь новый президент выгонит это рыжее голландское чмо и вернет Суареса
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 01.11.2020 00:02
    +2
    vishu, 01.11.2020 00:00
    У Динамо мають бути шанси зачепитись за нічию.
    Барса виглядає абсолютно розібраною, хоч все одно зрозуміло, що вийде з групи ЛЧ. Але з нею можна грати, зараз точно з нею можна грати, бо команда навіть у минулому чемпіонаті виглядала набагато солідніше. Зараз по всім лініям повне дно. Набрали якихось лохів типу Бретуейта, Трінкао, Деста, позбулися Суареса та інших топів. І маємо те що маємо. Суарес проти цього лошка Грізмана взагалі був богом
    + Цей Куман походу фізрук такий же, як і попередні тренерішки Барси
    Я бы сильно ни на что не рассчитывал. Нещерет вряд ли потянет то, что сегодня вытаскивал голкипер Алавеса.
    Ссылка
    Олександр Явтушенко
      Олександр Явтушенко, 01.11.2020 00:39
    0
    SanyaPOL, 31.10.2020 23:56
    Надеюсь новый президент выгонит это рыжее голландское чмо и вернет Суареса
    Открою Вам секрет, что "рыжее голландское чмо" - это легенда каталонского клуба; игрок, который приносил титулы своими голами и один из лучших защитников в истории "Барселоны". По крайней мере, Пике и рядом не стоит по той мощи, по той харизме, которая была у Кумана-игрока. Как тренер он также имеет позитивный опыт. Впрочем, как и негативный. Может, Вы нам расскажете о своих достижениях, как тренера? Ладно, хотя бы как игрока? Хочу сравнить. Впрочем, скорее всего, Ваш максимум - это игра за школьную команду, т.к. вряд ли солидный и уважаемый, прежде всего, самого себя человек будет говорить такое о других людях. Независимо кто это - игрок сборной, тренер во второй лиге или просто сосед по площадке.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 01.11.2020 00:15
    0
    В футболе такое бывает. Первый тайм Барселона валяла дурака. Второй тайм играла хорошо. Видно, что матч никто не смотрел. Поэтому посмотрите последние 15 минут, где при жизни, вратарю Алавеса нужно соорудить памятник и что творила Барселона с этим Алавэсом. Динамо я не завидую.
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 01.11.2020 00:06
    0
    Андрей Овчаренко, 01.11.2020 00:02
    Я бы сильно ни на что не рассчитывал. Нещерет вряд ли потянет то, что сегодня вытаскивал голкипер Алавеса.
    Це єдина позиція, яка турбує. Нещерету дуже далеко до рівня Бущана. Бойко основу не тягне зовсім, Бущан зараз в основі має грати полюбому. Але довбана корона ((
    Миколенка теж не вистачає дуже, але його місце явно фланг, а не центр, без нього нема гостроти в атаках такої
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 01.11.2020 00:05
    0
    vishu, 01.11.2020 00:00
    У Динамо мають бути шанси зачепитись за нічию.
    Барса виглядає абсолютно розібраною, хоч все одно зрозуміло, що вийде з групи ЛЧ. Але з нею можна грати, зараз точно з нею можна грати, бо команда навіть у минулому чемпіонаті виглядала набагато солідніше. Зараз по всім лініям повне дно. Набрали якихось лохів типу Бретуейта, Трінкао, Деста, позбулися Суареса та інших топів. І маємо те що маємо. Суарес проти цього лошка Грізмана взагалі був богом
    + Цей Куман походу фізрук такий же, як і попередні тренерішки Барси
    Я вот не пойму ты куришь что то или реально за Дынама кипятком ссышь?
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 01.11.2020 00:00
    0
    Они бы так в ЛЧ играли...
    А там сволочи выкладываются по полной
    Ссылка
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