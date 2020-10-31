Барселона перед матчем с Динамо с трудом сыграла вничью в Ла Лиге

«Барселона», которая 4-го ноября сыграет дома с «Динамо» Киев в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, снова неудачно сыграла в матче чемпионата Испании.
Команда после поражения от «Реала» в минувшем туре на выезде сыграла вничью 1:1 против «Алавеса».
При этом каталонцы сравняли счет только после того, как соперник остался в меньшинстве.
«Барселона» набрала 8 очков и занимает 12-е место.
Чемпионат Испании. 8-й тур
Алавес - Барселона 1:1
Голы: Риоха, 31 - Гризманн, 64
Алавес: Пачеко, Наварро (Агиррегабирия, 41), Лагуардия, Лехейме, Дуарте, Батталья, Мендес (Таварес, 58), Пина (Марин, 72), Хота, Риоха (Гарсия, 72), Дейверсон (Хоселу, 57)
Барселона: Нету, Роберту, Пике, Ленгле (Педри, 46), Альба (Дест, 69), де Йонг, Бускетс (Пьянич, 46), Дембеле (Тринкао, 46), Фати (Брэйтуэйт, 78), Месси, Гризманн
Удален: Хота, 62
Источник — Sport.ua
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Не бачу сенсу навіть читати їх висери, не те що відповідати цим ідіотам
Миколенка теж не вистачає дуже, але його місце явно фланг, а не центр, без нього нема гостроти в атаках такої
Барса виглядає абсолютно розібраною, хоч все одно зрозуміло, що вийде з групи ЛЧ. Але з нею можна грати, зараз точно з нею можна грати, бо команда навіть у минулому чемпіонаті виглядала набагато солідніше. Зараз по всім лініям повне дно. Набрали якихось лохів типу Бретуейта, Трінкао, Деста, позбулися Суареса та інших топів. І маємо те що маємо. Суарес проти цього лошка Грізмана взагалі був богом
+ Цей Куман походу фізрук такий же, як і попередні тренерішки Барси
Барса виглядає абсолютно розібраною, хоч все одно зрозуміло, що вийде з групи ЛЧ. Але з нею можна грати, зараз точно з нею можна грати, бо команда навіть у минулому чемпіонаті виглядала набагато солідніше. Зараз по всім лініям повне дно. Набрали якихось лохів типу Бретуейта, Трінкао, Деста, позбулися Суареса та інших топів. І маємо те що маємо. Суарес проти цього лошка Грізмана взагалі був богом
+ Цей Куман походу фізрук такий же, як і попередні тренерішки Барси
Барса виглядає абсолютно розібраною, хоч все одно зрозуміло, що вийде з групи ЛЧ. Але з нею можна грати, зараз точно з нею можна грати, бо команда навіть у минулому чемпіонаті виглядала набагато солідніше. Зараз по всім лініям повне дно. Набрали якихось лохів типу Бретуейта, Трінкао, Деста, позбулися Суареса та інших топів. І маємо те що маємо. Суарес проти цього лошка Грізмана взагалі був богом
+ Цей Куман походу фізрук такий же, як і попередні тренерішки Барси
Барса виглядає абсолютно розібраною, хоч все одно зрозуміло, що вийде з групи ЛЧ. Але з нею можна грати, зараз точно з нею можна грати, бо команда навіть у минулому чемпіонаті виглядала набагато солідніше. Зараз по всім лініям повне дно. Набрали якихось лохів типу Бретуейта, Трінкао, Деста, позбулися Суареса та інших топів. І маємо те що маємо. Суарес проти цього лошка Грізмана взагалі був богом
+ Цей Куман походу фізрук такий же, як і попередні тренерішки Барси
А там сволочи выкладываются по полной
Барса виглядає абсолютно розібраною, хоч все одно зрозуміло, що вийде з групи ЛЧ. Але з нею можна грати, зараз точно з нею можна грати, бо команда навіть у минулому чемпіонаті виглядала набагато солідніше. Зараз по всім лініям повне дно. Набрали якихось лохів типу Бретуейта, Трінкао, Деста, позбулися Суареса та інших топів. І маємо те що маємо. Суарес проти цього лошка Грізмана взагалі був богом
+ Цей Куман походу фізрук такий же, як і попередні тренерішки Барси
Миколенка теж не вистачає дуже, але його місце явно фланг, а не центр, без нього нема гостроти в атаках такої
Барса виглядає абсолютно розібраною, хоч все одно зрозуміло, що вийде з групи ЛЧ. Але з нею можна грати, зараз точно з нею можна грати, бо команда навіть у минулому чемпіонаті виглядала набагато солідніше. Зараз по всім лініям повне дно. Набрали якихось лохів типу Бретуейта, Трінкао, Деста, позбулися Суареса та інших топів. І маємо те що маємо. Суарес проти цього лошка Грізмана взагалі був богом
+ Цей Куман походу фізрук такий же, як і попередні тренерішки Барси
А там сволочи выкладываются по полной
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