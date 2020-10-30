Манчестер Юнайтед - Арсенал. Прогноз на матч от Александра Шовковского

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»: обе команды забьют. Коэффициент 1.6

  • 30.10.2020 16:42
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Манчестер Юнайтед - Арсенал. Прогноз на матч от Александра Шовковского

Команда Сульшера блестяще стартовала в ЛЧ. У МЮ две победы, у Рашфорда четыре гола. Однако, дела в чемпионате Англии посредственные. Матч против амбициозного «Арсенала» станет прекрасной возможностью для МЮ поправить дела и реноме. У «Канониров» встречные планы - команда рвется в топ-4. Как может завершиться одно из самых значительных дерби Англии анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

«Красные дьяволы» в прошлом туре АПЛ сыграли вничью с «Челси» на своем поле (0:0). Команда Сульшера опустилась на пятнадцатое место в турнирной таблице, но имеет игру в запасе.

МЮ продолжил свою безвыигрышную серию на «Олд Траффорд» в АПЛ до 5 матчей (3 ничьи и 2 поражения). Стоит отметить, что МЮ впервые с сезона-1972/73 не смог выиграть в 3 первых домашних матчах АПЛ (1 ничья и 2 поражения). В ЛЧ команда из Манчестера стартовала уверенно - 2 победы. Команда Сульшера обыграла на выезде ПСЖ (2:1) и разгромила дома «РБ Лейпциг» (5:0).

В двух последних матчах чемпионата лондонцы проиграли на выезде «Манчестер Сити» (0:1) и дома «Лестеру» (0:1). За этот и прошлый сезоны АПЛ «Канониры» лишь во второй раз проиграли в 2-х турах подряд. А не забила команда в 2-х поединках АПЛ подряд впервые с декабря прошлого года.

На выезде «Арсенал» в предыдущих 14-х матчах АПЛ добыл лишь 3 победы (5 ничьих и 6 поражений). В ЛЕ «Арсенал» после 2-х стартовых туров набрал 6 очков. Команда Микеля Артеты обыграла австрийский «Рапид» (2:1) и ирландский «Дандолк» (3:0).

МЮ - «Арсенал». Прогноз

Сульшер должна наконец выиграть домашний матч в АПЛ. Рашфорд и Бруну Фернандеш в порядке и обеспечат хозяевам победу. Максимум «Арсенала» - это гол престижа.

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Виталий Петровский, Sport.ua

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