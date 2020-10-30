В Лиге Европы установлен рекорд по числу назначенных пенальти за день

В четверг, 29 октября, были сыграны 24 матча группового раунда Лиги Европы. В них арбитры в общей сложности назначили 15 пенальти за день, что является новым рекордом турнира.
Интересно, что предыдущий рекорд побит в полтора раза, ранее не пробивали более 10 одиннадцатиметровых (если не брать в расчет серии пенальти).
Ранее сообщалось, что украинский судья Балакин поставил 3 пенальти в ворота «Фейеноорда».
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