В Лиге Европы установлен рекорд по числу назначенных пенальти за день

Предыдущий рекорд побит в полтора раза!

  • 30.10.2020 01:40
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В Лиге Европы установлен рекорд по числу назначенных пенальти за день
© Goal.com. Златан Ибрагимович

В четверг, 29 октября, были сыграны 24 матча группового раунда Лиги Европы. В них арбитры в общей сложности назначили 15 пенальти за день, что является новым рекордом турнира.

Интересно, что предыдущий рекорд побит в полтора раза, ранее не пробивали более 10 одиннадцатиметровых (если не брать в расчет серии пенальти).

Ранее сообщалось, что украинский судья Балакин поставил 3 пенальти в ворота «Фейеноорда».

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