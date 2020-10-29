ВИДЕО. Зарядил в перекладину. Как Ибрагимович не забил пенальти за Милан

Итальянский «Милан» встречается в Лиге Европы со «Спартой» из Праги (3:0).
На 36-й минуте шведский форвард хозяв поля Златан Ибрагимович не забил пенальти, отправив мяч в перекладину.
ВИДЕО. Незабитый пенальти. Златан Ибрагимович, 36 мин
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Источник — Футбол 1/2/3
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