Рефери поставил 3 пенальти для Вольфсберга в ворота Фейеноорда

Редкое событие произошло по ходу матча 2-го тура Лиги Европы между командами «Фейеноорд» (Нидерланды) и «Вольфсберг» (Австрия).

Рефери матча Срджан Йованович (Сербия) поставил 3 пенальти в ворота хозяев поля, и все были реализованы.

Игроки «Вольфсберга» за 2 матча забили 5 мячей, причем 4 из них – с 11-метровых!

Лига Европы. 2-й тур

«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Вольфсберг» (Австрия) – 1:4

Голы: Бергейс, 54 – Лиендл, 4 (пен), 13 (пен), 60, Йовелич, 66 (пен).