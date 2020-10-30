Фейеноорд – Вольфсберг – 1:4. Видео голов и обзор матча

В матче второго тура группового раунда Лиги Европы в группе K австрийский «Вольфсберг» на выезде разгромил нидерландский «Фейеноорд» со счетом 4:1.
Стоит отметить, что рефери матча Срджан Йованович из Сербии поставил три пенальти в ворота хозяев поля, и все они были реализованы.
События матча
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Деян Йовелич (Вольфсберг).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Лиэндл (Вольфсберг).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергхейс (Фейеноорд).
|13'
|ГОЛ ! С пенальти забил Михаэль Лиэндл (Вольфсберг).
|4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Михаэль Лиэндл (Вольфсберг).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.