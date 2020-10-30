Фейеноорд – Вольфсберг – 1:4. Видео голов и обзор матча

В матче второго тура группового раунда Лиги Европы в группе K австрийский «Вольфсберг» на выезде разгромил нидерландский «Фейеноорд» со счетом 4:1.

Стоит отметить, что рефери матча Срджан Йованович из Сербии поставил три пенальти в ворота хозяев поля, и все они были реализованы.