Фейеноорд
1 : 4
Вольфсберг
29.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Фейеноорд – Вольфсберг – 1:4. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы

  • 30.10.2020 15:09
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Фейеноорд – Вольфсберг – 1:4. Видео голов и обзор матча
© ФК Вольфсберг

В матче второго тура группового раунда Лиги Европы в группе K австрийский «Вольфсберг» на выезде разгромил нидерландский «Фейеноорд» со счетом 4:1.

Стоит отметить, что рефери матча Срджан Йованович из Сербии поставил три пенальти в ворота хозяев поля, и все они были реализованы.

События матча
66' ГОЛ ! Мяч забил Деян Йовелич (Вольфсберг).
60' ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Лиэндл (Вольфсберг).
54' ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергхейс (Фейеноорд).
13' ГОЛ ! С пенальти забил Михаэль Лиэндл (Вольфсберг).
4' ГОЛ ! С пенальти забил Михаэль Лиэндл (Вольфсберг).
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Источник — Sport.ua

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