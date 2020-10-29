Стало известно, как Динамо проведет карантин

Футболисты киевской команды смогут увидеться с родными только после 8-го ноября

  • 29.10.2020 15:48
  • 1776 просмотров
  • 3 комментария
Стало известно, как Динамо проведет карантин
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» после матча второго тура Лиги чемпионов против венгерского «Ференцвароша» (2:2) вернется в Киев в четверг, однако выходного у футболистов команды Мирчи Луческу не будет.

По прибытии команды в столицу Украины «Динамо» отправится на свою загородную базу в Конча-Заспе и начнет готовиться к матчу чемпионата против СК «Днепр-1». 30-го октября динамовцы пройдут очередное тестирование на коронавирус, а 31-го октября их ждет выездной матч против команды Игора Йовичевича. После матча Мирча Луческу с подопечными снова вернутся в Киев на свою загородную базу и будут готовиться к матчу с «Барселоной». Перед вылетом в Испанию киевлян снова ждет обязательное тестирование, предусмотренное медицинским протоколом УЕФА.

После игры с «Барселоной» «Динамо» переключится на матч с «Шахтером», который запланирован на 8-е ноября. Ожидается, что только после встречи с командой Луиша Каштру карантинный режим для футболистов ослабнет, и они смогут увидеть своих родных и близких.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 29.10.2020 16:25
    0
    Интересно, поймает ли команда Игора Йовичевича Динамо на выдохе?
    Шахтёр получил ничью с Ворсклой между Реалом @ Интером. А тут впереди Барса, смявшая Ювентус в Турине..
    Вот оно и началось...
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 29.10.2020 16:16
    +1
    Если вирус уже внутри, так уже как ни прячься...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.10.2020 15:56
    0
    Молодцы. Дисциплинированно
    Это радует
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 29.10.2020 16:16
    +1
    Если вирус уже внутри, так уже как ни прячься...
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 29.10.2020 16:25
    0
    Интересно, поймает ли команда Игора Йовичевича Динамо на выдохе?
    Шахтёр получил ничью с Ворсклой между Реалом @ Интером. А тут впереди Барса, смявшая Ювентус в Турине..
    Вот оно и началось...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.10.2020 15:56
    0
    Молодцы. Дисциплинированно
    Это радует
    Ссылка
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