Стало известно, как Динамо проведет карантин

Киевское «Динамо» после матча второго тура Лиги чемпионов против венгерского «Ференцвароша» (2:2) вернется в Киев в четверг, однако выходного у футболистов команды Мирчи Луческу не будет.

По прибытии команды в столицу Украины «Динамо» отправится на свою загородную базу в Конча-Заспе и начнет готовиться к матчу чемпионата против СК «Днепр-1». 30-го октября динамовцы пройдут очередное тестирование на коронавирус, а 31-го октября их ждет выездной матч против команды Игора Йовичевича. После матча Мирча Луческу с подопечными снова вернутся в Киев на свою загородную базу и будут готовиться к матчу с «Барселоной». Перед вылетом в Испанию киевлян снова ждет обязательное тестирование, предусмотренное медицинским протоколом УЕФА.

После игры с «Барселоной» «Динамо» переключится на матч с «Шахтером», который запланирован на 8-е ноября. Ожидается, что только после встречи с командой Луиша Каштру карантинный режим для футболистов ослабнет, и они смогут увидеть своих родных и близких.