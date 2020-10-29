Таблица коэффициентов УЕФА. С такими потерями очков Австрию не догоним

27 и 28 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов, и Sport.ua изучает таблицу коэффициентов УЕФА.

Ничьи «Шахтера» против «Интера» (0:0) и «Динамо» против «Ференцвароша» (2:2) принесли Украине за два дня 0.400 балла (2 набранных очка делится на 5 стартовавших команд). В текущей еврокампании украинские клубы набрали 3.600 балла, и это 10-й показатель в сезоне.

Крайне обидно, что на последней минуте гол подопечных Сергея Реброва откусил от украинского пирога еще 0.200 балла. Такие потери очков очень досадны, ведь Австрию догнать вполне реально при хорошем выступлении наших команд (сейчас соперник на расстоянии 1.925 балла).

Украина в 5-летнем рейтинге УЕФА осталась на 11-м месте. Отрыв от идущей следом Шотландии увеличился до 0.525 балла.

Находящаяся на 13-м месте Турция не смогла набрать очки в среду, поскольку «Истанбул Башакшехир» потерпел поражение от «ПСЖ» (0:2). Отставание Турции от Украины составляет ровно 1.000 балла.

Обращает на себя внимание, как дружно проиграли три российских клуба в Лиге чемпионов. «Локомотив», «Краснодар» и «Зенит» не смогли набрать ни одного очка за мид-уик. У России в текущем сезоне лишь 20-е место (3.000), и если изучать таблицу за последние 3 сезона, то Украина опережает восточных соседей.

В четверг, 29 октября, луганская «Заря» будет принимать португальскую «Брагу» в рамках 2-го тура Лиги Европы. У конкурентов на поле выйдут по 2–3 команды. Будем пристально следить за Австрией (ЛАСК, «Рапид», «Вольфсберг»), Шотландией («Селтик», «Рейнджерс») и Турцией («Сивасспор»).

Напомним, что федерация, которая окажется на 11-м месте, потеряет прямую путевку в групповой раунд ЛЧ для своего чемпиона (кроме особого случая, когда возникнет вакансия, оставленная для победителя предыдущего сезона ЛЧ). Поэтому побороться за 10-ю строчку рейтинга сезоне критически важно.

Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23)

Источник данных: Bert Kassies