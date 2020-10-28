Украина футбольная. Горняк-Спорт крупно выигрывает, Волынь уже третья

В эфир вышел свежий выпуск информационно-аналитической программы

  • 28.10.2020 12:29
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Украина футбольная. Горняк-Спорт крупно выигрывает, Волынь уже третья
© ПФЛ

28 октября в эфир вышел свежий выпуск информационно-аналитической программы «Украина футбольная». Экспертом выступил футбольный тренер Тарас Ильницкий.

В выпуске:

- в Первой лиге - без непобежденных;

- «Горняк-Спорт» крупно выигрывает, «Волынь» уже третья;

- Вторая лига: «Эпицентр» выходит в лидеры, «Металл» впервые теряет очки.

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Источник — Sport.ua

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