Украина футбольная. В ПФЛ только трое без поражений

28 октября в 00:20 на XSPORT выйдет очередной выпуск программы «Украина футбольная». Экспертом выступит футбольный тренер Тарас Ильницкий.
В выпуске:
- в Первой лиге - без непобежденных;
- «Горняк-Спорт» крупно выигрывает, «Волынь» уже третья;
- Вторая лига: «Эпицентр» выходит в лидеры, «Металл» впервые теряет очки.
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Источник — ПФЛ
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