Рейтинг WTA. Марта Костюк обновила личный рекорд

На прошлой неделе девушки сыграли последний в этом сезоне турнир серии Премьер, который прошел в Остраве. К сожалению, украинки выступили на нем неудачно.
Лучше всех проявили себе представительницы Беларуси, в матче за титул сошлись Виктория Азаренко и Арина Соболенко. В этот раз победила молодость. Обе финалисты расположились вблизи первой десятки, Арина отстает от Серены Уильямс всего на 35 очков, Виктория – занимает 13-е место.
Топ-10 рейтинга WTA
Минувшая неделя могла стать триумфальной для Марты Костюк, но финал 80-тысячника ITF 18-летняя украинка не смогла доиграть из-за судорог. Марта все равно обновила рекорд, но в случае победы могла дебютировать в топ-100. У остальных представительниц нашей страны изменения в рейтинге незначительные.
Украинки в рейтинге WTA
Источник — Sport.ua
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