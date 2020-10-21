Острава. Свитолина проиграла в первом матче

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) завершила борьбу на хардовом Премьере в чешской Остраве.
В матче второго круга украинка, которая была посеяна под первым номером, уступила Марии Саккари из Греции (№23 WTA).
Острава. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 3:6, 3:6
Уже в начале матча стало понятно, что положительных эмоций в этот вечер мы не ощутим. Сложилось впечатление, что игра Элины после проигрыша в 1/4 финала Ролан Гаррос стала еще хуже. Украинка плохо подавала, плохо двигалась и даже плохо читала игру. Из-за этого греческая теннисистка повела с двумя брейками и уверенно удержала преимущество до конца первой партии.
В начале второго сета был намек на борьбу. Свитолиной в тяжелом четвертом гейме удалось сделать обратный брейк и вроде бы она была в более выигрышном положении, но уровень игры украинки сегодня не позволял рассчитывать на победу.
Сезон для Элины завершен, ей еще предстоит потерять 1080 очков за прошлогодний Итоговый турнир, а заменить их будет нечем. Из десятки Свитолина не выпадет, но будет в затруднительном положении на старте следующего сезона.
В следующем раунде Саккари сразится против Онс Жабер (№32 WTA) или Алены Остапенко (№44 WTA).
Ранее турнир покинула Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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Мне несколько лет подряд не удавалось его переиграть, поскольку я не знал, как нейтрализовать это его преимущество. Он гонял меня взад-вперед, пока наконец не переходил к серьезным действиям и не зарабатывал очки. Точно так же он начал играть со мной в Брисбене.
Вдруг случилось кое-что, что привлекло мое внимание. Я ненамеренно сыграл резаным ударом слева коротко под его правую руку. Арон подбежал и пробил. Но в этом ударе не было ничего особенного, обыкновенный форхенд, а не тот монстр, которого он обычно выпускал. Немного погодя я вновь попробовал сделать это. На этот раз я уже сознательно пустил слегка укороченный резаный мяч ему под правую. Он подбежал, отбил мяч, не вложив в удар никакой силы, и я легко ответил ударом на выигрыш. В моей голове наступило просветление.
Неужели я его раскусил? Крикстайн любил играть на задней линии, где он получал мяч в удобной точке, и тогда он мог отбивать его своим коронным сильным ударом. Ему это давалось так же легко, как игра в теннис на игровом автомате. Но против медленного резаного мяча, который приземлялся рядом с линией подачи, его удар не срабатывал. Он не мог подобраться под мяч, потому что тот отскакивал низко. Стало быть, он не в состоянии был выполнить сильный крученый удар. К тому же мяч был легким, и он не мог использовать скорость полета. Он бил из неудобной позиции, да в придачу еще и на бегу.
Арон не мог пробить сильно, а тем более – на выигрыш. Я получал достаточно простой мяч, который направлял глубоко под его бэкхенд. Он неожиданно оказывался в невыгодной позиции и был вынужден выполнять не свой основной удар, отвечал слабым ударом слева, которого я только и ждал. С этого момента все стало проще."
У другому сеті Світоліна зіграла 3 слайса під праву руку Саккарі - взяла 3 очки. Але на жаль, просвітлення в її голову так і не прийшло.
Мне несколько лет подряд не удавалось его переиграть, поскольку я не знал, как нейтрализовать это его преимущество. Он гонял меня взад-вперед, пока наконец не переходил к серьезным действиям и не зарабатывал очки. Точно так же он начал играть со мной в Брисбене.
Вдруг случилось кое-что, что привлекло мое внимание. Я ненамеренно сыграл резаным ударом слева коротко под его правую руку. Арон подбежал и пробил. Но в этом ударе не было ничего особенного, обыкновенный форхенд, а не тот монстр, которого он обычно выпускал. Немного погодя я вновь попробовал сделать это. На этот раз я уже сознательно пустил слегка укороченный резаный мяч ему под правую. Он подбежал, отбил мяч, не вложив в удар никакой силы, и я легко ответил ударом на выигрыш. В моей голове наступило просветление.
Неужели я его раскусил? Крикстайн любил играть на задней линии, где он получал мяч в удобной точке, и тогда он мог отбивать его своим коронным сильным ударом. Ему это давалось так же легко, как игра в теннис на игровом автомате. Но против медленного резаного мяча, который приземлялся рядом с линией подачи, его удар не срабатывал. Он не мог подобраться под мяч, потому что тот отскакивал низко. Стало быть, он не в состоянии был выполнить сильный крученый удар. К тому же мяч был легким, и он не мог использовать скорость полета. Он бил из неудобной позиции, да в придачу еще и на бегу.
Арон не мог пробить сильно, а тем более – на выигрыш. Я получал достаточно простой мяч, который направлял глубоко под его бэкхенд. Он неожиданно оказывался в невыгодной позиции и был вынужден выполнять не свой основной удар, отвечал слабым ударом слева, которого я только и ждал. С этого момента все стало проще."
У другому сеті Світоліна зіграла 3 слайса під праву руку Саккарі - взяла 3 очки. Але на жаль, просвітлення в її голову так і не прийшло.
Зов транды сильней приказа!!!
Мне несколько лет подряд не удавалось его переиграть, поскольку я не знал, как нейтрализовать это его преимущество. Он гонял меня взад-вперед, пока наконец не переходил к серьезным действиям и не зарабатывал очки. Точно так же он начал играть со мной в Брисбене.
Вдруг случилось кое-что, что привлекло мое внимание. Я ненамеренно сыграл резаным ударом слева коротко под его правую руку. Арон подбежал и пробил. Но в этом ударе не было ничего особенного, обыкновенный форхенд, а не тот монстр, которого он обычно выпускал. Немного погодя я вновь попробовал сделать это. На этот раз я уже сознательно пустил слегка укороченный резаный мяч ему под правую. Он подбежал, отбил мяч, не вложив в удар никакой силы, и я легко ответил ударом на выигрыш. В моей голове наступило просветление.
Неужели я его раскусил? Крикстайн любил играть на задней линии, где он получал мяч в удобной точке, и тогда он мог отбивать его своим коронным сильным ударом. Ему это давалось так же легко, как игра в теннис на игровом автомате. Но против медленного резаного мяча, который приземлялся рядом с линией подачи, его удар не срабатывал. Он не мог подобраться под мяч, потому что тот отскакивал низко. Стало быть, он не в состоянии был выполнить сильный крученый удар. К тому же мяч был легким, и он не мог использовать скорость полета. Он бил из неудобной позиции, да в придачу еще и на бегу.
Арон не мог пробить сильно, а тем более – на выигрыш. Я получал достаточно простой мяч, который направлял глубоко под его бэкхенд. Он неожиданно оказывался в невыгодной позиции и был вынужден выполнять не свой основной удар, отвечал слабым ударом слева, которого я только и ждал. С этого момента все стало проще."
У другому сеті Світоліна зіграла 3 слайса під праву руку Саккарі - взяла 3 очки. Але на жаль, просвітлення в її голову так і не прийшло.
Зов транды сильней приказа!!!
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