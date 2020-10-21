Острава. Свитолина проиграла в первом матче

Украинка в двух сетах уступила Марии Саккари из Греции

  • 21.10.2020 20:24
  • 3001 просмотр
  • 20 комментариев
Острава. Свитолина проиграла в первом матче
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) завершила борьбу на хардовом Премьере в чешской Остраве.

В матче второго круга украинка, которая была посеяна под первым номером, уступила Марии Саккари из Греции (№23 WTA). 

Острава. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 3:6, 3:6

Уже в начале матча стало понятно, что положительных эмоций в этот вечер мы не ощутим. Сложилось впечатление, что игра Элины после проигрыша в 1/4 финала Ролан Гаррос стала еще хуже. Украинка плохо подавала, плохо двигалась и даже плохо читала игру.  Из-за этого греческая теннисистка повела с двумя брейками и уверенно удержала преимущество до конца первой партии.

В начале второго сета был намек на борьбу. Свитолиной в тяжелом четвертом гейме удалось сделать обратный брейк и вроде бы она была в более выигрышном положении, но уровень игры украинки сегодня не позволял рассчитывать на победу. 

Сезон для Элины завершен, ей еще предстоит потерять 1080 очков за прошлогодний Итоговый турнир, а заменить их будет нечем.  Из десятки Свитолина не выпадет, но будет в затруднительном положении на старте следующего сезона.

В следующем раунде Саккари сразится против Онс Жабер (№32 WTA) или Алены Остапенко (№44 WTA).

Ранее турнир покинула Даяна Ястремская.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    ternow
    online
      ternow, 21.10.2020 20:54
    0
    По нисходящей...
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 21.10.2020 20:54
    -1
    Сенсационное поражение лучшей тенесистке Втосточной Европы с ошибками у Свитолиной полный кошмар :
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 21.10.2020 20:54
    0
    Шмулька виграла....
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 21.10.2020 20:53
    0
    Да силы в ударах Эли- никакой,соперница буквально расстреливала ее после удобных слабых ударов,перед этим Даяна также безсильно била а соперница в 2 раза сильнее тому обе и вылетели в первом же круге Непонятно.куда их силы подевались...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 21.10.2020 20:52
    -2
    Sinichkin, 21.10.2020 20:45
    Елінка ніяка, її гра до пичі, зіронька гасне...
    гра до пісі...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 21.10.2020 20:51
    -1
    Шкода... У мене немає знайомого іудєя щоб заліз на дамочку на якій перебувало все... Навіть останній пєніс...
    Ссылка
    Senator
      Senator, 21.10.2020 20:51
    +2
    Хорошо, что уже не пишут, что....сенсация и т.д. просто дежурное поражение от более менее средней теннисистки...
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 21.10.2020 20:50
    -1
    Кому она нужна, продала своих мужиков и нацию. Во всем мире мужчины охраняют своих женщин так как это будущее страны, только наши минусуют так как нет гордости и мужских качеств.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 21.10.2020 20:48
    -2
    Дурепа відкрита для весіля...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 21.10.2020 20:46
    -7
    captain2009, 21.10.2020 20:43
    "Мне не сложно настроиться против него, гораздо труднее противостоять его доведенному до совершенства форхенду, как из базуки. Это помогает ему контролировать игру за счет регулярных ударов на выигрыш с задней линии и в целом заставляет меня обороняться на розыгрыше каждого очка.
    Мне несколько лет подряд не удавалось его переиграть, поскольку я не знал, как нейтрализовать это его преимущество. Он гонял меня взад-вперед, пока наконец не переходил к серьезным действиям и не зарабатывал очки. Точно так же он начал играть со мной в Брисбене.
    Вдруг случилось кое-что, что привлекло мое внимание. Я ненамеренно сыграл резаным ударом слева коротко под его правую руку. Арон подбежал и пробил. Но в этом ударе не было ничего особенного, обыкновенный форхенд, а не тот монстр, которого он обычно выпускал. Немного погодя я вновь попробовал сделать это. На этот раз я уже сознательно пустил слегка укороченный резаный мяч ему под правую. Он подбежал, отбил мяч, не вложив в удар никакой силы, и я легко ответил ударом на выигрыш. В моей голове наступило просветление.
    Неужели я его раскусил? Крикстайн любил играть на задней линии, где он получал мяч в удобной точке, и тогда он мог отбивать его своим коронным сильным ударом. Ему это давалось так же легко, как игра в теннис на игровом автомате. Но против медленного резаного мяча, который приземлялся рядом с линией подачи, его удар не срабатывал. Он не мог подобраться под мяч, потому что тот отскакивал низко. Стало быть, он не в состоянии был выполнить сильный крученый удар. К тому же мяч был легким, и он не мог использовать скорость полета. Он бил из неудобной позиции, да в придачу еще и на бегу.
    Арон не мог пробить сильно, а тем более – на выигрыш. Я получал достаточно простой мяч, который направлял глубоко под его бэкхенд. Он неожиданно оказывался в невыгодной позиции и был вынужден выполнять не свой основной удар, отвечал слабым ударом слева, которого я только и ждал. С этого момента все стало проще."
    У другому сеті Світоліна зіграла 3 слайса під праву руку Саккарі - взяла 3 очки. Але на жаль, просвітлення в її голову так і не прийшло.
    не пиши хххууйню...
    Ссылка
    Sinichkin
      Sinichkin, 21.10.2020 20:45
    +1
    Елінка ніяка, її гра до пичі, зіронька гасне...
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 21.10.2020 20:43
    -2
    Быстрей в тёплую постельку к жемчужине и тиктокерствовать
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 21.10.2020 20:43
    +4
    "Мне не сложно настроиться против него, гораздо труднее противостоять его доведенному до совершенства форхенду, как из базуки. Это помогает ему контролировать игру за счет регулярных ударов на выигрыш с задней линии и в целом заставляет меня обороняться на розыгрыше каждого очка.
    Мне несколько лет подряд не удавалось его переиграть, поскольку я не знал, как нейтрализовать это его преимущество. Он гонял меня взад-вперед, пока наконец не переходил к серьезным действиям и не зарабатывал очки. Точно так же он начал играть со мной в Брисбене.
    Вдруг случилось кое-что, что привлекло мое внимание. Я ненамеренно сыграл резаным ударом слева коротко под его правую руку. Арон подбежал и пробил. Но в этом ударе не было ничего особенного, обыкновенный форхенд, а не тот монстр, которого он обычно выпускал. Немного погодя я вновь попробовал сделать это. На этот раз я уже сознательно пустил слегка укороченный резаный мяч ему под правую. Он подбежал, отбил мяч, не вложив в удар никакой силы, и я легко ответил ударом на выигрыш. В моей голове наступило просветление.
    Неужели я его раскусил? Крикстайн любил играть на задней линии, где он получал мяч в удобной точке, и тогда он мог отбивать его своим коронным сильным ударом. Ему это давалось так же легко, как игра в теннис на игровом автомате. Но против медленного резаного мяча, который приземлялся рядом с линией подачи, его удар не срабатывал. Он не мог подобраться под мяч, потому что тот отскакивал низко. Стало быть, он не в состоянии был выполнить сильный крученый удар. К тому же мяч был легким, и он не мог использовать скорость полета. Он бил из неудобной позиции, да в придачу еще и на бегу.
    Арон не мог пробить сильно, а тем более – на выигрыш. Я получал достаточно простой мяч, который направлял глубоко под его бэкхенд. Он неожиданно оказывался в невыгодной позиции и был вынужден выполнять не свой основной удар, отвечал слабым ударом слева, которого я только и ждал. С этого момента все стало проще."
    У другому сеті Світоліна зіграла 3 слайса під праву руку Саккарі - взяла 3 очки. Але на жаль, просвітлення в її голову так і не прийшло.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 21.10.2020 20:38
    0
    Заміж... Зуд шмульки зняти...
    Зов транды сильней приказа!!!
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 21.10.2020 20:38
    +2
    Ну зато Бетлзу платить за дружбу. Еліно, краще плати мені. Бетлз, як справжній англійський джентельмен, вже сам повинен піти у відставку
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 21.10.2020 20:34
    +6
    Почему-то уже не удивляют подобные новости.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 21.10.2020 20:32
    +3
    статистика ну дуже красномовна. Це ще пощастило, що не розгром
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 21.10.2020 20:32
    +6
    Це все дуже-дуже сумно. Цей сезон. Що по Еліні, що по Даяні.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.10.2020 20:27
    +9
    Если Свитолина радикально ничего не изменит в своей подготовке,то в следующем сезоне точно вылетит из десятки,а подачу ей в детстве ставили какие то лесорубы
    Ссылка
    alex55
      alex55, 21.10.2020 20:26
    0
    ха-ха
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.10.2020 20:27
    +9
    Если Свитолина радикально ничего не изменит в своей подготовке,то в следующем сезоне точно вылетит из десятки,а подачу ей в детстве ставили какие то лесорубы
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 21.10.2020 20:34
    +6
    Почему-то уже не удивляют подобные новости.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 21.10.2020 20:32
    +6
    Це все дуже-дуже сумно. Цей сезон. Що по Еліні, що по Даяні.
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 21.10.2020 20:43
    +4
    "Мне не сложно настроиться против него, гораздо труднее противостоять его доведенному до совершенства форхенду, как из базуки. Это помогает ему контролировать игру за счет регулярных ударов на выигрыш с задней линии и в целом заставляет меня обороняться на розыгрыше каждого очка.
    Мне несколько лет подряд не удавалось его переиграть, поскольку я не знал, как нейтрализовать это его преимущество. Он гонял меня взад-вперед, пока наконец не переходил к серьезным действиям и не зарабатывал очки. Точно так же он начал играть со мной в Брисбене.
    Вдруг случилось кое-что, что привлекло мое внимание. Я ненамеренно сыграл резаным ударом слева коротко под его правую руку. Арон подбежал и пробил. Но в этом ударе не было ничего особенного, обыкновенный форхенд, а не тот монстр, которого он обычно выпускал. Немного погодя я вновь попробовал сделать это. На этот раз я уже сознательно пустил слегка укороченный резаный мяч ему под правую. Он подбежал, отбил мяч, не вложив в удар никакой силы, и я легко ответил ударом на выигрыш. В моей голове наступило просветление.
    Неужели я его раскусил? Крикстайн любил играть на задней линии, где он получал мяч в удобной точке, и тогда он мог отбивать его своим коронным сильным ударом. Ему это давалось так же легко, как игра в теннис на игровом автомате. Но против медленного резаного мяча, который приземлялся рядом с линией подачи, его удар не срабатывал. Он не мог подобраться под мяч, потому что тот отскакивал низко. Стало быть, он не в состоянии был выполнить сильный крученый удар. К тому же мяч был легким, и он не мог использовать скорость полета. Он бил из неудобной позиции, да в придачу еще и на бегу.
    Арон не мог пробить сильно, а тем более – на выигрыш. Я получал достаточно простой мяч, который направлял глубоко под его бэкхенд. Он неожиданно оказывался в невыгодной позиции и был вынужден выполнять не свой основной удар, отвечал слабым ударом слева, которого я только и ждал. С этого момента все стало проще."
    У другому сеті Світоліна зіграла 3 слайса під праву руку Саккарі - взяла 3 очки. Але на жаль, просвітлення в її голову так і не прийшло.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 21.10.2020 20:32
    +3
    статистика ну дуже красномовна. Це ще пощастило, що не розгром
    Ссылка
    Senator
      Senator, 21.10.2020 20:51
    +2
    Хорошо, что уже не пишут, что....сенсация и т.д. просто дежурное поражение от более менее средней теннисистки...
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 21.10.2020 20:38
    +2
    Ну зато Бетлзу платить за дружбу. Еліно, краще плати мені. Бетлз, як справжній англійський джентельмен, вже сам повинен піти у відставку
    Ссылка
    Sinichkin
      Sinichkin, 21.10.2020 20:45
    +1
    Елінка ніяка, її гра до пичі, зіронька гасне...
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 21.10.2020 20:54
    0
    По нисходящей...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 21.10.2020 20:54
    0
    Шмулька виграла....
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 21.10.2020 20:53
    0
    Да силы в ударах Эли- никакой,соперница буквально расстреливала ее после удобных слабых ударов,перед этим Даяна также безсильно била а соперница в 2 раза сильнее тому обе и вылетели в первом же круге Непонятно.куда их силы подевались...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 21.10.2020 20:38
    0
    Заміж... Зуд шмульки зняти...
    Зов транды сильней приказа!!!
    Ссылка
    alex55
      alex55, 21.10.2020 20:26
    0
    ха-ха
    Ссылка
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