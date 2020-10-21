Острава. Свитолина проиграла в первом матче

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) завершила борьбу на хардовом Премьере в чешской Остраве.

В матче второго круга украинка, которая была посеяна под первым номером, уступила Марии Саккари из Греции (№23 WTA).

Острава. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 3:6, 3:6

Уже в начале матча стало понятно, что положительных эмоций в этот вечер мы не ощутим. Сложилось впечатление, что игра Элины после проигрыша в 1/4 финала Ролан Гаррос стала еще хуже. Украинка плохо подавала, плохо двигалась и даже плохо читала игру. Из-за этого греческая теннисистка повела с двумя брейками и уверенно удержала преимущество до конца первой партии.

В начале второго сета был намек на борьбу. Свитолиной в тяжелом четвертом гейме удалось сделать обратный брейк и вроде бы она была в более выигрышном положении, но уровень игры украинки сегодня не позволял рассчитывать на победу.

Сезон для Элины завершен, ей еще предстоит потерять 1080 очков за прошлогодний Итоговый турнир, а заменить их будет нечем. Из десятки Свитолина не выпадет, но будет в затруднительном положении на старте следующего сезона.

В следующем раунде Саккари сразится против Онс Жабер (№32 WTA) или Алены Остапенко (№44 WTA).

Ранее турнир покинула Даяна Ястремская.