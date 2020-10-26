ВИДЕО. Снова на высоте: украинский форвард сделал дубль за сербский клуб

29-летний украинский форвард сербского «Радника» Евгений Павлов отличился дублем за свой клуб.
В матче первого тура Кубка Сербии против «Кабел Нови Сад» Павлов сначала реализовал пенальти, а затем забил и с игры.
Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу «Радника», который добыл путевку в следующий раунд.
Отметим, что на счету Павлова в этом сезоне уже 4 гола и 1 ассист в 12 поединках во всех турнирах.
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Источник — Sport.ua
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