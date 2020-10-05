ВИДЕО. Курьез дня. Украинец в Сербии оставил в дураках вратаря и защитника

Евгений Павлов забил курьезный гол за «Радник»

  • 05.10.2020 12:19
  • 4132 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Курьез дня. Украинец в Сербии оставил в дураках вратаря и защитника
© Twitter

29-летний украинский нападающий «Радника» Евгений Павлов отличился очередным голом в чемпионате Сербии.

В матче 10-го тура сербской Суперлиги против «Златибора» Павлов забил мяч в ворота соперника на 59-й минуте. В итоге его команда одержала разгромную победу со счетом 4:1.

Отметим, что в этом сезоне Павлов провел 10 матчей в чемпионате Сербии, забил два мяча. Оба раза он отличался после выхода на замену.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 13:31
    0
    Прямо супергол !
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 05.10.2020 13:09
    +1
    І що тут такого курйозного?
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 05.10.2020 13:09
    +1
    І що тут такого курйозного?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 13:31
    0
    Прямо супергол !
    Ссылка
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