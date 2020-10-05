ВИДЕО. Курьез дня. Украинец в Сербии оставил в дураках вратаря и защитника

29-летний украинский нападающий «Радника» Евгений Павлов отличился очередным голом в чемпионате Сербии.
В матче 10-го тура сербской Суперлиги против «Златибора» Павлов забил мяч в ворота соперника на 59-й минуте. В итоге его команда одержала разгромную победу со счетом 4:1.
Отметим, что в этом сезоне Павлов провел 10 матчей в чемпионате Сербии, забил два мяча. Оба раза он отличался после выхода на замену.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.