ВИДЕО. Курьез дня. Украинец в Сербии оставил в дураках вратаря и защитника

29-летний украинский нападающий «Радника» Евгений Павлов отличился очередным голом в чемпионате Сербии.

В матче 10-го тура сербской Суперлиги против «Златибора» Павлов забил мяч в ворота соперника на 59-й минуте. В итоге его команда одержала разгромную победу со счетом 4:1.

Отметим, что в этом сезоне Павлов провел 10 матчей в чемпионате Сербии, забил два мяча. Оба раза он отличался после выхода на замену.