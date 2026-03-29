Милан договорился о первом летнем трансфере. Игрок – на медосмотре
Итальянский гранд усилится 19-летним форвардам Андреем Костичем
Итальянский «Милан» близок к завершению трансфера 19-летнего форварда сербского «Партизана» – Андрея Костича.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, молодым игроком из Черногории интересовались и другие клубы, однако он сделал выбор в пользу «Милана».
Костич перейдет в итальянский гранд на полноценной основе, в данный момент футболист проходит медицинское обследование.
Нападающий перешел в «Партизан» перед сезоном 2025/26 из родного клуба «Будучност». За сербский клуб форвард провел 34 матча, забил 11 голов и отдал один результативный пас.
Также Костич дебютировал за сборную Черногории в октябре 2025 года в матче против Фарерских островов в рамках квалификации к мундиалю (0:2). Пока за национальную команду форвард сыграл всего два поединка.
🚨❤️🖤 AC Milan have agreed deal to sign Andrej Kostić from Partizan Belgrade on permanent deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2026
19 year old talented striker was wanted by several clubs but AC Milan agreed a deal today.
🇲🇪 Kostić, now in Milan for medical on Sunday as @LucaManinetti reports. Deal sealed. pic.twitter.com/DvurvH9ZUq
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
