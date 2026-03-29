  4. Милан договорился о первом летнем трансфере. Игрок – на медосмотре
29 марта 2026, 20:53 | Обновлено 29 марта 2026, 21:40
Милан договорился о первом летнем трансфере. Игрок – на медосмотре

Итальянский гранд усилится 19-летним форвардам Андреем Костичем

29 марта 2026, 20:53 | Обновлено 29 марта 2026, 21:40
384
0
Милан договорился о первом летнем трансфере. Игрок – на медосмотре
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Костич

Итальянский «Милан» близок к завершению трансфера 19-летнего форварда сербского «Партизана» – Андрея Костича.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, молодым игроком из Черногории интересовались и другие клубы, однако он сделал выбор в пользу «Милана».

Костич перейдет в итальянский гранд на полноценной основе, в данный момент футболист проходит медицинское обследование.

Нападающий перешел в «Партизан» перед сезоном 2025/26 из родного клуба «Будучност». За сербский клуб форвард провел 34 матча, забил 11 голов и отдал один результативный пас.

Также Костич дебютировал за сборную Черногории в октябре 2025 года в матче против Фарерских островов в рамках квалификации к мундиалю (0:2). Пока за национальную команду форвард сыграл всего два поединка.

Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
