ОФИЦИАЛЬНО. Милан объявил о подписании нападающего
Андрей Костич продолжит карьеру в Италии
Сербский нападающий «Партизана» Андрей Костич продолжит карьеру в «Милане». Об этом сообщает пресс-служба итальянского гранда.
19-летний футболист из Сербии присоединится к команде 1 июля 2026 года. Он будет выступать за молодежную команду «россонери».
В текущем сезоне на счету Андрея Костича 34 сыгранных матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 11 забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Модрич может остаться в «Милане».
Sport.ua, UA-Football и betking анонсируют последнюю конкурсную неделю второго месяца