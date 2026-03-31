ОФИЦИАЛЬНО. Милан объявил о подписании нападающего

Сербский нападающий «Партизана» Андрей Костич продолжит карьеру в «Милане». Об этом сообщает пресс-служба итальянского гранда.

19-летний футболист из Сербии присоединится к команде 1 июля 2026 года. Он будет выступать за молодежную команду «россонери».

В текущем сезоне на счету Андрея Костича 34 сыгранных матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 11 забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.

